Полиция заявила о росте числа жертв при взрыве в Бристоле

Бристоль, 3 декабря. Число жертв в результате мощного взрыва в английском городе возросло до четырех человек. Ранее сообщалось о трех погибших.

Точная причина инцидента пока остается неизвестной. По факту происшествия будет возбуждено расследование. Правоохранительные органы допустили, что случившееся могло быть связано с терроризмом.

«Однако мы можем подтвердить, что (происшествие. — Прим. ФАН) не рассматривается как инцидент, связанный с терроризмом», — уточнил главный инспектор полиции Эйвона и Сомерсета Марк Рунакрес.

Страж правопорядка также выразил соболезнования родственникам жертв.

Инцидент произошел примерно в 11:00 по местному времени. Взрыв зафиксирован на территории склада в пригороде Бристоля.

Похожий случай накануне случился в бельгийском Льеже. В результате взрыва в жилом доме пострадали четыре человека.