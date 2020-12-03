Прилучный впервые показал лицо после драки

Москва, 3 декабря. Ограничительные меры, действующие в Москве, сыграли на руку актеру Павлу Прилучному: на публике он появился в маске и очках, закрывающих шрамы и синяки после недавнего избиения в Калининграде.

В конце ноября Прилучный, находясь в Калининграде, получил серьезные травмы лица. По возвращении в Москву ему понадобилось хирургическое вмешательство. Изначально актер рассказал врачам, что неудачно упал. Однако позднее выяснилось, что он подрался с 34-летним бизнесменом в ночном клубе.

Сам артист не разглашает никакие подробности. 24 ноября в Instagram он сообщил, что уже восстанавливается после операции, «все идет хорошо и по плану», и вскоре должен вернуться «к своей нормальной жизни».

Как выяснил ФАН, официально клуба «Завод», в котором произошла драка с участием знаменитости, не существует. Его владелец выкупил в собственность здание промышленного назначения и открыл там странное учреждение, без лицензии и разрешенного вида деятельности.

В четверг Прилучный впервые показал, как выглядит после драки. В сторис он опубликовал фото на фоне афиши фильма со своим участием «Комета Галлея». Актер появился в солнечных очках и защитной маске, из-под которой видны синяки. В целом, если не знать о произошедшей истории, можно ничего не заподозрить по его внешности.

В среду стало известно, что звезда сериала «Мажор» вернулся в свой особняк после выписки из больницы. Он забрал детей у бывшей жены Агаты Муцениеце и вместе с семилетним Тимофеем и четырехлетней Мией отдыхал в загородном доме.