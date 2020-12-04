Частные вузы превратили Петербург в плацдарм для незаконной миграции

Депутат Госдумы РФ Евгений Федоров заявил о недостаточном контроле за мигрантами в период пандемии нового коронавируса.

«В эпидемию коронавируса рабочие визы не выдают. Судя по всему, были какие-то мигранты, которым надо было приехать, и иностранные граждане нашли такой способ, из-за чего цены на такого рода мошеннические услуги возросли», — сказал член комитета по бюджету и налогам в интервью ФАН.

В июне Главное следственное управление Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу возбудило уголовное дело по статье о незаконной миграции (ст. 322.1 УК РФ). Ведомство предполагает, что сотрудники частного петербургского Университета при МПА ЕвраАзЭс и Отдела по вопросам миграции Выборгского района Санкт-Петербурга за последние несколько лет помогли незаконно попасть в нашу страну тысячам жителей Африки, Азии и ближнего Востока. Подробности — в нашем видеоматериале.

Согласно ФЗ-115 «О правовом положении иностранных граждан в РФ», иностранцы, въезжающие по приглашению от ВУЗов, средних, специальных, профессиональных учебных учреждений для обучения на курсах или по программе обучения по русскому языку, имеют право находиться в нашей стране до трех месяцев.

«Они приехали на 90 суток, и должны были выехать. А некоторые здесь находились до трех лет», — уточнил юрист Олег Шаврин.

В распоряжении ФАН находится копия рапорта ВРИО начальника ОВМ УМВД РФ по Выборгскому району Санкт-Петербурга Светланы Ершовой с просьбой «провести проверку в отношении университета на факт соблюдения миграционного законодательства». Как следует из документа, в 2019 Университет при МПА ЕврАзЭС году подал 737 ходатайств на оформление приглашений на въезд иностранных гражданам и лицам без гражданства — на 230 больше, чем за аналогичный период прошлого года.

«По результатам их рассмотрения были приняты положительные решения о выдаче приглашений на въезд в Россию, — докладывает 14 января 2020 года младший лейтенант полиции. — Было оформлено и выдано 368 виз, что на 183 больше чем за АППГ. Иностранные граждане в большинстве случаев являются гражданами Стран миграционного риска, а именно Ирака, Ирана, Сирии, Афганистана. Цель визита в Россию — курсы, программа «Русский язык как иностранный» объемом 720 часов».

По итогам прошлогоднего мониторинга сотрудники отдела выявили пять нарушений со стороны иностранных граждан, «прибывших в Россию по приглашению», отмечается в рапорте.

«Человеку нужно оформиться на работу в России. Есть миграционные барьеры, его не пропускают. Он фальсифицирует документы через посредников, посредники делятся взятками с теми, кто устроил эту фальсификацию. Учебное заведение наверняка в этом участвовало и отдел миграционной службы, который все оформлял. Простая мошенническая схема», — объяснил Евгений Федоров.

Координатор Национально-освободительного движения считает, что к делу могли приложить руку нечистоплотные сотрудники Минобрнауки.

«Диплом выдает государство, нумерация дипломов идет в госорганы, а не в вузы. Этот вопрос еще и касается Минобрнауки, насколько они контролировали лицензии, выданные этим учебными заведениям, — предполагает депутат. — Они там наверняка нахимичили, что-то придумали, чтобы обойти условия контроля».

Частный АНО ВО «Университет при Межпарламентской Ассамблее ЕврАзЭС» не входит в список подведомственных Минобрнауки организаций. Соблюдение закона со стороны таких образовательных учреждений в России, а также качество его образовательных услуг контролирует Рособрнадзор.

«Проверка соблюдения вузами 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан» не входит в компетенцию Рособрнадзора», — сообщили в ведомстве в ответ на редакционный запрос ФАН.

Беспокойство депутата Госдумы отчасти разделил глава комиссии по гармонизации межнациональных отношений ОП РФ Владимир Зорин.

«Я здесь увидел правовую лакуну, которая проистекает из того, что это частный вуз, сотрудничающий с ЕврАзЭС. Я думаю, что контролирующие органы предпочитали не вдаваться в эту сферу деятельности, — поделился своим мнением с корреспондентом ФАН член президиума Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям. — То, что вы это заметили и исследуете в рамках борьбы с коррупцией, это позитивный фактор. Будем ждать окончания расследования».

В отсутствии должного контроля со стороны надзорных органов частные вузы превратили Петербург в плацдарм для незаконной миграции: с 2010 по 2015 годы прокуратура одного только Адмиралтейского района выявила больше 11 тысяч незаконно легализовавшихся в России иностранцев. Все они якобы обучались в АНО ДПО «Балтийский центр международного образования» и АНО ДПО «Образовательные технологии».

Как сообщает работающий в то время прокурором Адмиралтейского района Александр Дуркин в своем письме зампрокурора Санкт-Петербурга Дмитрию Харченкову, «в период работы этих учреждений» на территории района легализовались не менее 674 иностранных граждан, которые не обучались. Сами организации образовательную деятельность на территории района не вели.

«Возбуждено шесть уголовных дел в прокуратуре района, в том числе по ч. 1 ст. 327 УК РФ «Подделка официальных документов» и ч. 1 ст. 322.1 УК РФ «Организация незаконной миграции», — отмечается в письме.

По данным прокуратуры района, на которые ссылается автор документа, за период с 2010 по 2015 годы только эти две организации легализовали в Санкт-Петербурге 11 тысяч иностранных граждан.

«Возможность находиться нелегальным ученикам на территории России причиняет урон бюджету и пагубно влияет на безопасность государства, — подытожил советник юстиции. — Иностранные граждане, допрошенные по уголовным делам отделом дознания УМВД России по Адмиралтейскому району Санкт-Петербурга и сотрудниками 5 ОРЧ ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщали, что стали студентами в разрозненных местах. Кто-то в офисе полуподвального помещения, кто-то на рынке, кто-то в общежитии. При этом контактов с государственными органами не имели, анализов на наличие инфекционных заболеваний, ВИЧ-инфекции не сдавали, дактилоскопирование не проходили».

Таким образом, на территорию РФ беспрепятственно въезжают инфицированные иностранные граждане и лица, находящиеся в международном розыске. Подобные факты уже были выявлены на территории Адмиралтейского района, отмечает сотрудник правоохранительных органов, а виновники «привлечены к административной ответственности».

«70 граждан КНДР, «учеников» АНО ДПО «Образовательные технологии», обучающихся на территории Адмиралтейского района Санкт-Петербурга, трудились на территории ЗАО «Племенной завод Приневское» до выдворения их Всеволожским судом Ленинградской области», — сообщает Александр Дуркин.

Россия заинтересована в мигрантах, которые приезжают сюда действительно учиться. Правительство намерено вдвое увеличить их численность в ВУЗах до конца 2024 года. Сегодня, отметил Владимир Зорин, в 78 вузах северной столицы получают высшее образование иностранцы из 155 государств, и их число будет только расти.

«В 2010 году это было 13, 5 тысяч, в 2018 почти 27 тысяч», — сказал член ОП РФ.

Политолог, член комиссии по СМИ ОП РФ Евгений Забродин считает необходимым проверить законность работы частных ВУЗов в России.

«Во-первых, наши правоохранительные органы «крышуют» далеко не самую благопристойную деятельность. Во-вторых, зачем в принципе люди сюда едут якобы учиться? Это серьезная проблема, которую должно решать профильное министерство высшего образования, когда появляются непонятные ВУЗы, которые фактически предоставляют людям грин-карты», — обеспокоен директор фонда «Региональная политика».

Первый зампредседателя правления Российского фонда мира Елена Сутормина призвала бороться с незаконной миграцией более эффективно.

«Формально они отправляли приглашение потенциальным студентам, те приезжали, пересекали границу, может быть регистрировались, фактически они не обучаются, они неизвестно где находятся. То есть это определенный сговор. И здесь вопрос: куда смотрела миграционная служба?» — отметила собеседница ФАН.

В причинах произошедшего должно разобраться Главное управление МВД РФ по вопросам миграции, констатировал Владимир Зорин.

«Надо снижать коррупционную составляющую, упрощать вопросы учета. Сейчас готовятся предложения по всему комплексу этих проблем, которые вытекают из Концепции государственной миграционной политики 2018 года. Я думаю, что в ближайшее время мы будем обсуждать предложения по миграционному кодексу, который учтет и вопросы студенчества», — сказал он.

Хотя закрытые границы из-за пандемии коронавируса сократили поток мигрантов в Россию более, чем в два раза, даже в небольших масштабах незаконная миграция несет в себе реальную угрозу безопасности страны, уверены эксперты.

«Оформлялись визы тем, кто уже совершал административные или уголовные преступления, — напомнила Елена Сутормина. — Они въезжают, а дальше что? Потом они «растворяются» в криминальных структурах. Надо, чтобы люди понимали ответственность: ты не только себе деньги в карман положил. Это огромная опасность. Мы видим, что в Европе происходит: там действительно много спящих ячеек. Мигранты, иностранцы приезжают в чужую страну. Неудовлетворенность, обманули на работе, их вовлекают в экстремистские, террористические организации. А некоторые целенаправленно приезжают с такими целями. Естественно, у них есть деньги, они готовы заплатить, чтобы у них регистрация была. Чтобы им как бы приглашение сделали».

Как прогнозирует Владимир Зорин, после завершения следствия и окончания пандемии коронавирасу, представители ректоров вузов Спб и Ленинградской области, ассоциация проректоров по международными связям Северо-Запада выработают меры по созданию условий для строго соблюдения миграционного законодательства в отношении иностранных студентов.

«Я бы добавил сюда и преподавателей», — сказал он.

Ранее сообщалось, что МВД намерено продлить сроки пребывания иностранных граждан в России из-за пандемии нового коронавируса до лета 2021 года.