Пилоты «Аэрофлота» повторили фигуру «Победы» в поддержку Дзюбы

ФАН удалось выяснить, что фигура «Победы» в поддержку футболиста Артема Дзюбы над Башкортостаном была не единственной. Неделю спустя рейс «Аэрофлота» SU1532 — самолет Sukhoi Superjet 100-95В — при заходе в аэропорту Баландино (Челябинск) фактически повторил трюк авиакомпании «Победа».

В распоряжении редакции есть история полета и маршрут, который проложили пилоты компании-партнера. Но в отличие от рейса «Победы», эта ситуация совсем не заинтересовала Росавиацию.



Росавиация не проводила расследование в отношении пилотов «Аэрофлота», так как попросту не знала о том, что через неделю они фактически повторили трюк с «небесным фаллосом». Этот случай не получил огласки в СМИ и прошел малозаметно. Поэтому вряд ли руководство ГК «Аэрофлот» рассматривает действия «Победы» как авиационный инцидент.

«Более того, генеральный директор авиакомпании «Победа» Андрей Калмыков отправил в адрес Росавиации официальное письмо, — рассказал источник в компании. — В нем он сообщил, что не согласен с классификацией события, произошедшего 11 ноября. Это не авиационный инцидент. Росавиация не имеет права вмешиваться в действия КВС, когда он управляет самолетом. Он несет ответственность за жизнь людей, а не ведомство».

Пока не ясно, было ли это случайное совпадение, либо пилоты «Аэрофлота» таким образом уже поддержали своих коллег. В любом случае подобные конфигурации в небе уже не единичны.

Напомним, 11 ноября экипаж авиакомпании «Победа», заявив о том, что у них проблемы с аэронавигационным оборудованием, запросили у диспетчеров разрешение на внемаршрутный полет. Получив разрешение, они начертили в воздухе изображение мужского полового органа. Росавиация провела расследование, после чего рекомендовала ГК «Аэрофлот» уволить генерального директора «Победы», обвинив его в организации акции.