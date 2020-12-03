COVID-19 уносит жизни граждан Турции семьями

Бартын, 3 декабря. Житель Турции и двое его детей скончались от коронавируса за десять дней, сообщает издание Hurriyet.

Алим Ю. заболел COVID-19 в возрасте 76 лет. Пожилой мужчина начал проходить курс лечения в государственной больнице, но не справился с болезнью и умер через полторы недели.

Его младший сын Мухаммет, с которым они жили вместе, тоже заразился инфекцией. Турку не помогла госпитализация, он погиб через несколько дней после отца.

В это же время коронавирусом заболел старший ребенок Алима — Мустафа. В момент заражения он находился на территории Германии. Сына привезли в немецкую больницу, но через пару суток 56-летний мужчина скончался. Его тело доставили на Родину и похоронили рядом с родственниками.

Сын погибшего Мухаммета Ю. призвал соотечественников серьезно относиться к карантинным мероприятиям.

«Этот вирус передается кому угодно. Вы можете заразиться им завтра. Я хочу, чтобы все были осторожны», — заявил 20-летний Шахтер Эмре Ю.

Напомним, что Турция стала третьей страной в мире по росту заболеваемости COVID-19. Местные политики обвиняют в случившемся президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Государственные деятели возложили на него ответственность за халатное отношение к борьбе с распространением пандемии и последующие смерти граждан. Представители оппозиционных партий потребовали, чтобы турецкий лидер ушел в отставку.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о случае в турецком городе Тарсус. У беременной женщины из-за коронавирусной инфекции погибли муж, теща и золовка. Пережитый стресс вызвал преждевременные роды и гибель ребенка девушки.