Главы МИД РФ и Марокко пришли к консенсусу в вопросах Сирии и Ливии

Москва, 3 декабря. Глава МИД РФ Сергей Лавров провел телефонный разговор с коллегой из Марокко — Насером Буритой.

Дипломаты обсудили на переговорах основные направления взаимодействия двух государств, а также ключевые аспекты международной повестки. Им удалось достичь консенсуса по ситуации на Ближнем Востоке и в Северной Африке.

Министры заявили, что разрешение кризисов исключительно мирными методами является их принципиальной позицией. Лавров и Бурита также отметили, что для эффективного результата необходимо исключить влияние других государств и действовать лишь в национальных интересах.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов обсудил с послом Германии в России Гезом фон Гайром ливийскую и сирийскую повестку. В рамках онлайн-встречи дипломаты согласились, что регионы нуждаются в урегулировании ситуации.