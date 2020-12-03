Садальский вступился за нарушителя ПДД Михаила Боярского

Москва, 3 декабря. Актер Станислав Садальский вступился за своего коллегу Михаила Боярского, неоднократно уличенного в нарушении ПДД. По мнению актера, виноват в неправильной парковке не звезда «Мушкетеров», а чиновники, которые «сделали знаки под себя».

«Я тоже нарушаю правила парковки. Чиновники сделали знаки только для себя. Накрутили номера, которые не читаются. А где Боярскому парковаться? Если было где, то он парковался, как положено. Я его поддерживаю. Чиновники делают законы только для себя», — заявил Садальский в беседе с порталом Teleprogramma.pro.

Сергей Боярский, сын актера и первый зампред комитета Госдумы по информполитике, признал, что его отец действительно иногда нарушает правила парковки. По его словам, около их дома в Петербурге на тротуаре «устоявшееся место парковки транспорта».

В конце октября прошлого года стало известно, что Михаил Боярский оштрафован на 8 тыс. рублей за парковку на встречной полосе Невского проспекта. В феврале актер вновь попался на нарушении ПДД. На этот раз он оставил свой Mercedes GLC в нарушение правил на 2-м Зимнем мосту в центре Северной столицы.

ФАН составил рейтинг самых злостных нарушителей ПДД среди звезд отечественного шоу-бизнеса. Помимо Боярского, в него вошли Настя Ивлеева, ее супруг Элджей, актеры Алексей Панин и Михаил Ефремов, чья пьяная езда стала причиной гибели человека в центре Москвы. После смертельного ДТП стало известно, что Ефремов регулярно нарушал правила дорожного движения, на его счету было свыше 150 штрафов за превышение скорости, несоблюдение требований разметки и знаков, а также за неправильную парковку.