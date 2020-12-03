Отец погибшей во время стрима ReeFlay девушки отказался забрать тело

Москва, 3 декабря. Порядка 30 тысяч рублей удалось собрать на похороны девушки известного российского стримера ReeFlay. Однако ее отец отказался забирать тело.

Близкие подруги погибшей собирают деньги, чтобы доставить ее тело на родину в Краснодарский край, где похоронена ее мать. Отец девушки заявил, что не собирается принимать участия в похоронах дочери, скончавшейся в доме стримера Стаса Решетникова при странных обстоятельствах. Мужчина заявил, что ему «некогда» заниматься этим.

Некоторое время назад Федеральное агентство новостей сообщало, что умершая подруга ReeFlay была беременна. Об этом заявляла сама девушка во время прямых эфиров.

По предварительным данным, в ночь, когда все произошло, стример поссорился с девушкой и выгнал ее из дома без одежды. Предполагалось, что ее смерть наступила от переохлаждения. Однако позднее медики сообщили, что к летальному исходу привела сильная интоксикация.