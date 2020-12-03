Журналист Тимур Олевский уволен из госСМИ США за критику Навального

Прага, 3 декабря. Сотрудник телеканала «Настоящее время» (СМИ признано в России иноагентом, так как финансируется с помощью грантов Конгресса США через Агентство США по глобальным медиа) Тимур Олевский уволен за свои высказывания в беседе с журналистом Олегом Кашиным на его стриме.

В беседе Олевский осудил травлю журналистов, которую устроил Алексей Навальный. Блогеру не понравилось обсуждение того, мог ли отец его супруги Юлии быть связан со спецслужбами. Формальной причиной для увольнения стало то, что Олевский не стал согласовывать свое участие в стороннем стриме.

Ранее было установлено, что пользователи Сети стремительно теряют интерес к деятельности команды Алексея Навального на фоне затянувшегося пребывания оппозиционера за границей. Немалую роль сыграло уменьшение в медиапространстве количества публикаций о его отравлении. Вполне вероятно блогер ищет любой скандал, который сможет вернуть его в заголовки СМИ.