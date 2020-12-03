Суд заочно арестовал трех причастных к убийству летчика Филипова в Сирии

Москва, 3 декабря. Басманный суд Москвы заочно арестовал трех террористов, причастных к убийству летчика ВКС РФ Романа Филипова в Сирии в феврале 2018 года. Об этом сообщает РИА Новости.

Мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца принята судом в отношении Ибрахима Рамадана аль-Ахмада, Мухаммеда Гази аль-Алейвия и Абделя Басыта Ибрахима аль-Хамуда. Вопрос об аресте четвертого обвиняемого, Абделя Саттара Абдула Гафура ас-Сыяха, отложен до 7 декабря.

СК России сообщил о предъявлении обвинений четырем террористам «Джебхат ан-Нусры»1 (ныне «Хайят Тахрир аш-Шам»1 (ХТШ, запрещена в РФ) 18 ноября 2020 года. Им вменяется сразу несколько статьей УК РФ, среди них участие в террористической организации и покушение на убийство.

Российский летчик Роман Филипов погиб 3 февраля 2018 года в неравном бою с террористами недалеко от города Саракиб в провинции Идлиб после того, как боевики сбили его штурмовик Су-25СМ при помощи ПЗРК.

Будучи раненым и в окружении Филипов принял героическое решение не сдаваться в плен, подорвав при приближении террористов гранату. Указом президента РФ Владимира Путина, летчику посмертно было присвоено звание Героя России.

В марте 2020 года, после освобождения Саракиба сирийской армией, группа военного корреспондента ВГТРК Евгения Поддубного обнаружила точное место гибели Филипова, где позже была установлена памятная табличка.

1 Организация запрещена на территории РФ.