Время выдачи результатов тестов на коронавирус сократят до суток

Москва, 3 декабря. Пациенты начнут узнавать результаты тестов на коронавирус в течение суток после сдачи анализа.

Соответствующее предложение было выдвинуто Роспотребнадзором. Текущая ситуация с распространением коронавируса в России остается напряженной, однако темпы прироста новых случаев COVID-19 идут на убыль, заявила глава ведомства Анна Попова.

Сейчас время выдачи результатов теста на COVID-19 составляет 48 часов, однако в будущем оно будет сокращено вдвое.

«Следующий этап — это сократить до 24-х и далее сократить еще», — заявила Попова в эфире канала «Россия–1».

Замглавы по клинической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Антонина Плоскирева ранее заявила о появлении в России предпосылок к стабилизации ситуации с распространением коронавируса.