Тело пропавшего рыбака нашли подо льдом в Волгограде

Волгоград, 3 декабря. Полиция нашла мертвым волгоградца, который накануне уехал на рыбалку и не вернулся. Тело обнаружили в 20 метрах от берега.

Родственники 63-летнего волгоградца обратились в полицию с заявлением о его пропаже. По их словам, мужчина на личном авто уехал на рыбалку. На связь в обговоренное время он так и не вышел.

Сотрудникам правоохранительных органов удалось найти автомобиль пропавшего на берегу Варваровского водохранилища. На льду они обнаружили также рыболовные снасти. Мужчины нигде не было.

Спасатели обследовали водоем и в итоге нашли тело рыбака в 20 метрах от береговой линии подо льдом. Обнаружение подтвердили в региональном МВД. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего инцидента.

В Оренбургской области в конце октября одобрили законопроект о введении штрафов за выезд или выход на лед замерзших водоемов в местах с запрещающими знаками. С нарушителей будет взиматься плата от одной до двух тыс. рублей. Об этом сообщило РИА 56.