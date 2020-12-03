Мишель Пфайффер помолодела после смены имиджа

Лос-Анджелес, 3 декабря. Голливудская актриса Мишель Пфайффер поразила поклонников внезапной сменой имиджа. С огненно-рыжими волосами звезда стала выглядеть гораздо моложе.

Актриса поделилась свежим снимком в своем Instagram-аккаунте. На опубликованном фото она позирует с распущенными волосами, покрашенными в рыжий цвет. Звезда улыбается в камеру, не боясь очаровательных морщинок вокруг глаз, а дополняет ее женственный облик красно-розовая помада.

Фанаты пришли в восторг от преображения знаменитости. Они не поверили, что Пфайффер 62 года — актриса выглядит просто восхитительно. Подписчики оставили в комментариях комплименты новому цвету волос звезды и ее неизменно прекрасной улыбке.

«Как вам хорошо с рыжими волосами!»; «Самая очаровательная улыбка»; «Обожаю вас, с этим цветом волос еще краше»; «Это любовь», — откликнулись пользователи соцсети.

Пфайффер нередко предстает перед поклонниками без макияжа и прически, ничуть не стесняясь своего натурального внешнего вида. Именно за честность и простоту ее так любят фанаты по всему миру.

Цвет волос ранее сменила супруга принца Уильяма Кейт Миддлтон. Поклонники по достоинству оценили новый имидж герцогини.