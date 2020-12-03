Кроссовер Mitsubishi ASX получил спецверсию Black Edition в России

Москва, 3 декабря. Дилерские салоны Mitsubishi в России начали продавать лимитированную серию специальной версии компакт-кроссовера ASX под названием Black Edition.

Обновленный кроссовер Mitsubishi ASX построен на базе комплектации 2.0 Instyle 4WD 2021 модельного года. Внешне отличается от обычной версии 18-дюймовыми легкосплавными дисками, дизайном радиаторной решетки и наружных зеркал. Покупателям доступны на выбор несколько цветов кузова, включая те, что не представлены в оригинальной линейке. Однако за них придется доплатить около 40 тысяч рублей.

Версия Black Edition получила салон с контрастной отстрочкой и мультимедийную систему с восьмидюймовым сенсорным экраном. Под капотом авто скрывается 2.0-литровый бензиновый турбомотор с отдачей 150 л.с. в паре с вариатором и полным приводом.

Mitsubishi, как сообщалось ранее, может получить контрольный пакет акций японского автопроизводителя Nissan Motor.