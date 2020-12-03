В Госдуме отметили необходимость сохранения центрального отопления

Отказываться от центрального отопления не стоит, считает первый заместитель главы комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Сергей Пахомов.

Федеральное агентство новостей и Медиагруппа «Патриот» 3 декабря провели видеоконференцию на тему «ЖКХ в России. Сколько россияне будут платить за коммунальные услуги в 2021 году». Журналисты вместе с экспертами обсудили проблемы ЖКХ в России и способы, с помощью которых граждане могут сэкономить на коммунальных услугах.

Отвечая на вопрос, стоит ли россиянам отказываться от централизованного отопления, депутат Госдумы Сергей Пахомов однозначно заявил, что делать этого не нужно. По его словам, решение должно быть финансово обосновано.

«У нас одна котельная давала 40 млн убытков в год, но, чтобы ее убрать, тоже нужно много средств. Мы должны серьезно смотреть на возможности муниципалитетов. Программа развития ЖКХ нужна», — подчеркнул депутат.

Полная версия пресс-конференции доступна по ссылке.

Руководитель центра общественного контроля НП «ЖКХ Контроль» Дмитрий Данильев ранее назвал пять способов экономии на услугах ЖКХ. По его словам, благодаря этим правилам жильцы многоквартирных домов могут снизить коммунальные платежи на 40%.