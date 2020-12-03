Решетова рассказала, чего ей не хватало во время романа с Тимати

Москва, 3 декабря. Модель Анастасия Решетова призналась подписчикам, что в отношениях с рэпером Тимати страдала от отсутствия свободы.

«Первая вице-мисс Россия» 2014 года и известный исполнитель расстались в сентябре этого года. С тех пор фанаты то и дело интересуются у Решетовой, нашла ли она нового бойфренда.

На один из таких вопросов модель решила ответить в Instagram Stories. Она подчеркнула, что общается с противоположным полом, но пока не стремится начинать новый роман.

«А вы думаете, всегда надо из одних отношений перескакивать в другие? Я хоть покайфовала от свободы, которой мне так не хватало», — написала она.

Решетова продолжает активно работать и заниматься воспитанием сына Ратмира.

Один из подписчиков при этом назвал модель «эталоном женщины» и задался вопросом, как Тимати мог ее отпустить.

«Да ладно вам! Другой «эталон» найдет», — ответила она.

Экс-возлюбленная Тимати вскоре появится в роли ведущей в шоу «Ты — топ-модель» на телеканале ТНТ. Решетова приоткрыла завесу тайны и рассказала, что съемки проекта начнутся после Нового года.