Житель Подмосковья незаконно «нарубил» деревьев на 3 млрд рублей

Смоленск, 3 декабря. Сотрудники правоохранительных органов предъявили обвинение жителю Подмосковья. Незаконная рубка лесных насаждений обернулась ущербом в три миллиарда рублей.

Следствие считает, что фигурант занимался преступной деятельностью почти восемь лет. Для реализации незаконной схемы он заключал в Смоленской области договоры на очистку земельных участков от дикорастущих растений. На самом деле осуществлялась рубка всего, что росло на территориях заказчиков.

Незаконная деятельность позволила обвиняемому добыть почти 170 тысяч кубометров древесины, которую он с успехом продавал. По оценке специалистов, лесному фонду страны был нанесен ущерб на сумму в 3,1 млрд рублей.

Силовики обыскали коттедж «бизнесмена» в Смоленской области и его квартиру в Москве. По делу изъяты документы и другие виды улик, подтверждающие преступную деятельность. Суд арестовал имущество фигуранта стоимостью в 700 млн рублей.

В Оренбургской области за незаконную рубку задержан 59-летний мужчина. Ущерб от его незаконной деятельности превысил полмиллиона рублей, сообщает РИА56.