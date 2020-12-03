Нужна помощь: США близки к катастрофе из-за пандемии

Соединенные Штаты продолжают неминуемо утопать в коронавирусной инфекции, создающей для государства слишком много нерешаемых проблем. Число госпитализированных с подтвержденным коронавирусом в США превысило 100 тысяч и установило новый антирекорд. Американские врачи бьют тревогу. Они не знают, куда размещать пациентов, а также не успевают лечить больных из-за дефицита кадров. Это настоящее испытание для системы здравоохранения государства. Свободных коек в медучреждениях практически не осталось. Медицинский персонал пытается найти всевозможные способы, чтобы справиться с непомерным ростом числа пациентов.

COVID-19 не щадит американцев: 2 декабря Штаты побили очередной рекорд смертности — 2670 летальных исходов за сутки. Медицинская система Америки, похоже, никогда за всю историю не сталкивалась с таким напряжением.

«Отделения интенсивной терапии и отделения неотложной помощи в наших больницах по-прежнему работают сверх всяких разумных пределов, а нашим медицинским работникам и нашим пациентам необходима дополнительная помощь», — сказал представитель Висконсина в интервью CNN.

Несколько дней назад глава центра по контролю и профилактике заболеваний признался, что зимние месяцы станут «самым тяжелым и мрачным временем в истории общественного здравоохранения страны». Эксперты отмечают, что хоть предстоящая вакцинация от коронавируса и должна приостановить пандемию, но большинство американцев смогут получить ее не раньше весны.

Исполнительный директор округа Дейн в штате Висконсин Джо Паризи в комментарии CNN заявил, что ситуация в Висконсине катастрофичная. Он отметил, что ресурсы страны истощены, а больницы уже не могут вмещать тяжелобольных пациентов. Паризи признался, что пандемия — худшая вещь, произошедшая с США.

Профессор и руководитель отдела инфекционных заболеваний медицинского факультета Висконсинского университета Дэвид Андес рассказал, что американские больницы заполнены примерно на 98%. Он отметил, что больницы пытаются преодолеть кризис, выискивая для пациентов новые места, например, в детских больницах. Многие врачи записываются на дополнительные смены, консультируют не по специальности и совсем не отдыхают.

«Наши цифры сейчас практически не контролируются», — озабоченно признался доктор.

Американские власти отмечают, что число пациентов в COVID-19 будет оставаться предельно высоким в течение нескольких месяцев. Не исключено, что после Рождества количество госпитализаций и смертельных случаев значительно вырастет. Медицинские работники ожидают самую «темную зиму» в истории США.

«Реальность такова, что декабрь, январь и февраль будут тяжелыми временами. Я действительно считаю, что они будут самым тяжелым временем в истории, в основном из-за стресса, в котором пребывает наша система здравоохранения», — резюмировал вирусолог Роберт Редфилд.

За последнюю неделю в США в среднем ежедневно регистрировалось 161 448 новых случаев заражения, что в 2,5 раза превышает летний пик в июле. Среднесуточное количество смертей от COVID-19 в стране за неделю составляет 1531. По мере роста госпитализаций из-за коронавируса количество ежедневных смертей, по прогнозам экспертов, будет ухудшаться, и достигнет 3–4 тысяч в сутки.

Ранее член консультативного совета кандидата в президенты Джо Байдена, врач и медицинский журналист Селин Гоундер заявила, что надеяться на улучшение положения с коронавирусом не приходится, так как ситуация выходит из-под контроля.