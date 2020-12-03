Санкт-Петербург, 3 декабря. Россияне могут снизить траты на коммунальные услуги. Эксперт Дмитрий Данильев рассказал об этом в рамках пресс-конференции Медиагруппы «Патриот».

Тема платежей по коммунальным услугам часто становится одной из наиболее обсуждаемых в обществе. Работа управляющих компаний всегда вызывает вопросы у простых граждан, которые вынуждены ежемесячно тратить средства на оплату счетов. Однако существуют методы повысить энергоэффективность жилья и сэкономить до 40% средств. Это подтвердил руководитель центра общественного контроля НП «ЖКХ Контроль» Дмитрий Данильев.

Почти половину затрат можно урезать благодаря более доступным источникам энергии. К примеру, заменить классические лампы накаливания светодиодными аналогами — они потребляют гораздо меньше электричества. Также можно перейти на газовые нагреватели воды.

Даже централизованное отопление возможно сделать экономным за счет установки приборов для учета. Однако подобные изменения все-таки нужно согласовать с оператором услуг.

«Это может сделать любая управляющая компания», — подтвердил Данильев в ходе пресс-конференции.

Медиагруппа «Патриот» и Федеральное агентство новостей регулярно проводят встречи с экспертами на полях своего пресс-центра. Темой конференции 2 декабря стала политика США, регулярно угрожающих границам России.