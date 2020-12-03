Депутат рассказал, за счет чего оплата ЖКУ может снизиться на 25% 

Насколько можно снизить платеж за ЖКУ благодаря технологиям и энергоэффективности? Об этом рассказал заместитель председателя комитета Государственной думы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Павел Качкаев на пресс-конференции Медиагруппы «Патриот».

«Вместе с экспертным советом и управляющими организациями мы внесли изменения в закон об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, а конкретно в статью о формировании энергосервисных контрактов. Так, по расчетам экспертов, за счет экономии тепла и электроэнергии плату за коммунальные услуги можно снизить примерно на 25%», — заявил Павел Качкаев.

По словам заместителя председателя комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству, на сегодняшний момент есть много технологий, которые позволяют вернуть деньги инвесторам, которые вкладываются, например, в датчики регулирования погоды.

«Но, когда заключается энергосервисный контракт, то собственники, которые имеют льготы, например, чернобыльцы, участники Великой Отечественной войны, военные пенсионеры и другие обладатели федеральных льгот, не могут использовать льготное право в качестве погашения стоимости энергосервисного контракта. Оказывается, что для инвесторов и собственников энергосервисный контракт не выгоден», — отметил политик.

Павел Качкаев также отметил, что на данный момент министерство строительства пытается решить данную проблему совместно с комитетом Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству.