Сивков рассказал, как Россия сможет уничтожить ракеты НАТО вблизи Крыма

Россия обладает всеми необходимыми боевыми средствами, позволяющими дать достойный ответ на угрозу, исходящую со стороны НАТО. К такому выводу пришел известный российский военный эксперт, член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук капитан первого ранга в отставке Константин Сивков, комментируя растущую активность Североатлантического альянса у границ России. В интервью изданию «НСН» Сивков обратил внимание, что такие действия западного блока могут свидетельствовать о подготовке к военным провокациям.

Ранее американское издание Forbes опубликовало статью, в которой сообщило о новых военных учениях США в Румынии. Американская армия, используя военно-транспортную авиацию, осуществила передислокацию реактивных систем залпового огня (РСЗО) на специальный полигон, где военнослужащие отработали задачи по нанесению ударов по территории противника. Авторы материала пришли к выводу, что такие маневры американской армии могут быть направлены против частей Вооруженных сил России в Крыму.

Сивков, комментируя учения американских частей РСЗО в Румынии, пришел к выводу, что они могут являться частью подготовки НАТО к военным действиям, направленным против России. Однако подобная стратегия Североатлантического альянса попросту не сработает, поскольку российская армия сможет дать достойный ответ на агрессивные действия, направленные против Крыма.

По словам военного эксперта, Россия без проблем сможет отбить атаку и уничтожить намекающие на войну ракеты НАТО, расположенные вблизи Крыма. Отечественные специалисты уже давно разработали уникальный боевой комплекс, позволяющий быстро и эффективно отвечать на подобную агрессию. Речь идет о тактической ракетной системе «Искандер».

Позицию Сивкова поддержал другой военный эксперт, бывший главком Черноморского флота России адмирал Игорь Касатонов. Он обратил внимание, что Россия сможет достойно ответить на любую угрозу со стороны НАТО в Черноморском регионе.

«Он имеет подавляющее превосходство в акватории Черного моря. И в случае необходимости эти установки залпового огня будут ликвидированы. Мы не просто не уступаем, мы превосходим США во всех сферах. И если будет какая-то провокация, будет достойный отпор», — резюмировал Касатонов.

Ранее военный эксперт фонда «Народная дипломатия» Сергей Простаков подробно объяснил, почему Россия значительно превосходит США в море. Он заявил, что корабли Военно-морского флота РФ не уступают по своей мощи и вооружению американским боевым единицам.