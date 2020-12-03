В ОНФ назвали самые благоустроенные города России

Каким образом реализуются проекты благоустройства субъектов Российской Федерации, какие города — показатель качественного благоустройства? Об этом в рамках пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» на тему «ЖКХ в России. Сколько россияне будут платить за коммунальные услуги в 2021 году» рассказала член Центрального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ), координатор Центра мониторинга благоустройства городской среды, модератор тематической площадки «Жилье и городская среда» Светлана Калинина.

Напомним, Правительству РФ было поручено рассмотреть вопрос об установлении гарантийных сроков на работы по благоустройству территорий городских и сельских поселений, городских округов. Согласно перечню поручений президента, необходимо также усовершенствовать механизмы контроля качества работ и приемки объектов.

«Сегодня мы получили поручение и поддержку президента, поэтому через мнение общественных объединений, таких как «Всероссийское общество инвалидов» и «Матери России», должны согласоваться проекты благоустройства городов. Органы муниципальной власти обязаны учитывать их мнение на муниципальных комиссиях», — заявила Светлана Калинина.

Член ОНФ подчеркнула, что города и населенные пункты должны «строить» сами жители.

«Поэтому, если данный процесс не был запущен, то в любом случае необходимо понимать, что сейчас от каждого слова зависит проектное решение благоустройства, которое планирует глава муниципалитета», — отметила общественный деятель.

По мнению Светланы Калининой, Москва — не единственный образец хорошего благоустройства.

«В России есть другие субъекты, благоустройство которых не хуже столичного. Это Казань, Тюмень, Благовещенск, Калининград, Калуга, Брянск», — сообщила модератор тематической площадки «Жилье и городская среда».

Член ОНФ добавила, что в данный список можно включить еще как минимум десяток российских городов, в том числе Нижний Новгород и Великий Новгород.