ЛНА продолжает борьбу с террористическими группировками на юге Ливии

Сабха, 3 декабря. Ливийская национальная армии продолжает борьбу с террористами на юге страны.

Новостной Twitter-аккаунт сообщил, что силы фельдмаршала Халифы Хафтара ведут разведку в районе города Сабха для выявления и задержания боевиков незаконных группировок. В частности, местность осматривают солдаты четвертого батальона 106-й бригады ЛНА.

Напомним, что 18 ноября силы Хафтара обнаружили автомобиль террориста-смертника в пустыне на юге Ливии. В салоне машины оказались 15 артиллерийских снарядов калибра 155 мм и две авиационные бомбы ФАБ-250. Джихадист предположительно направлялся в нефтяной район Рас-Лануфа с целью диверсии.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что официальный представитель ЛНА Ахмад Мисмари рассказал подробности успешной операции против ячейки «Аль-Каиды»1 (террористическая организация, запрещена в РФ) около города Убари. Захват боевиков удалось произвести без единого выстрела.

1 Организация запрещена на территории РФ.