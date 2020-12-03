Турция перебрасывает наемников из Азербайджана в Ливию

Бенгази, 3 декабря. Глава управления Ливийской национальной армии (ЛНА) по поддержанию морального духа Халид Махджуб уличил Анкару в очередной переброске наемников на подконтрольные триполитанским «властям» территории.

В беседе с корреспондентом издания Al-Ain генерал-майор заявил, что силы фельдмаршала Халифы Хафтара в течение последних нескольких дней внимательно отслеживали прибытие турецких самолетов в столицу североафриканского государства. Выяснилось, что на их борту перевозились оружие и боевики, воевавшие в Азербайджане.

«Турция продолжает нарушать женевское соглашение и действовать вопреки решениям берлинской конференции», — приводит слова военачальника издание Almarsad.

Халид Махджуб добавил, что ЛНА намерена и дальше придерживаться режима постоянного прекращения огня, которого удалось достигнуть благодаря встрече Совместного военного комитета в формате «5+5» на полях Швейцарии. Соответствующие договоренности направлены на урегулирование кризиса политическим путем.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что турецкий самолет приземлился на ливийской авиабазе Аль-Ватыя. На борту грузового воздушного судна оказалось оружие и боеприпасы.