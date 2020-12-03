Россия и ЦАР обсудили перспективы долгосрочного сотрудничества

Москва, 3 декабря. Состоялся телефонный разговор между Министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым и президентом ЦАР Фостен-Арканжем Туадера.

В ходе обсуждения собеседники обменялись мнениями по целому ряду вопросов развития двухсторонних связей между Российской Федерацией и Центральноафриканской Республикой. Были определены приоритеты взаимодействия в торгово-экономической, инвестиционной и гуманитарной сферах. Обе стороны выразили взаимный настрой на дальнейшее углубление политического диалога.

Россия подчеркнула свою готовность к продолжению координации своей деятельности с ЦАР в ООН, а также в рамках сотрудничества с другими международными организациями, и выразила готовность продолжать содействие усилиям президента и правительства республики по стабилизации обстановки внутри страны.

Пользуясь случаем, Сергей Лавров поздравил Фостен-Арканжа Туадера с недавно прошедшим национальным праздником, Днем провозглашения Республики, а также с предстоящим шестидесятилетием установления дипломатических отношений между двумя странами.

Стоит напомнить, что успешный мирный процесс в Центральноафриканской Республике был бы невозможен без активного посредничества российских дипломатов и предоставления безвозмездной помощи РФ действующему правительству республики для обеспечения безопасности в стране. Однако партнерские отношения двух государств не ограничиваются сотрудничеством в военной и дипломатической сферах. За последние несколько лет Россия и ЦАР запустили целый ряд проектов в горнодобывающей промышленности и сельском хозяйстве. В настоящий момент страны четко осознают перспективы совместной деятельности и возлагают большие надежды на то, что предстоящие выборы окончательно закрепят установившийся мир и главенство закона в Центральноафриканской Республике.