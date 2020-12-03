Неизвестные напали на КПП курдских боевиков на востоке Сирии

Дейр эз-Зор, 3 декабря. Неизвестные напали на контрольно-пропускной пункт курдских боевиков из состава «Сирийских демократических сил» (СДС) близ города Аль-Басера, расположенного на востоке провинции Дейр эз-Зор. Об этом информирует агентство SANA.

Атака была проведена с использованием различного стрелкового вооружения, в том числе крупнокалиберных пулеметов. В результате нападения было ранено несколько курдских боевиков. О других пострадавших не сообщается.

Одновременно с этим в городе Аль-Шахель в принадлежащей СДС машине сработало взрывное устройство — ранены несколько человек.

В конце ноября 2020 года подобная серия нападений на курдских боевиков также произошла в восточных провинциях Сирии. Тогда погибли и были ранены около десятка человек.Сейчас территории Заевфратья в Сирии контролируются боевиками «Сирийских демократических сил» при непосредственной поддержке США. В сотрудничестве с американскими военнослужащими курды занимаются незаконной добычей и экспортом природных ресурсов с крупнейших сирийских нефтяных месторождений в провинциях Дейр-эз-Зор и Хасака.