Житель Томской области получил срок за пьяную езду

Томск, 3 декабря. Житель Томской области признан виновным в совершении преступления — управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает прокуратура Томской области.

Установлено, что в апреле 2020 года подсудимый после употребления спиртного сел за руль автомобиля и отправился в магазин. По дороге он был остановлен сотрудниками ГИБДД.

Отмечается, что ранее обвиняемый был привлечен к административной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения.

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