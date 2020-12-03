Прославившаяся любовница Тарзана рассказала, что мучает ее по ночам

23-летняя Анастасия Шульженко, которая получила известность после непродолжительного романа с мужем певицы Наташи Королевой, стриптизером Сергеем Глушко, опубликовала в социальной сети новый пост, посвященный здоровому сну.

Девушка разместила в Instagram запись, в которой пожаловалась на серьезные проблемы со сном. Она заметила, что иногда ее по ночам мучает бессонница, которая не дает нормально восстанавливаться после рабочего дня. Однако Шульженко заметила, что все-таки смогла найти решение, позволяющее быстро уснуть.

По словам девушки, она испытала сразу несколько необычных способов, которые, по ее мнению, могли бы помочь избежать бессонницы: просмотр различных художественных фильмов, изучение иностранных языков и чтение книг. Однако все эти средства не помогли. Шульженко заявила, что единственный действенный прием для крепкого сна — спортивные физические тренировки.

«Уже пыталась читать, фильмы смотреть, язык учить, в итоге пришла к выводу, что нужно немного «помучить» себя физически. Давно этого не делала, даже не знаю, почему бросила все тренировки… Все! Пора возвращать свои шпагаты, мостик», — написала Шульженко.

Подписчики с иронией отреагировали на пост девушки, но поддержали ее выводы о здоровом сне. Некоторые комментаторы напомнили Шульженко о скандале, связанном с Сергеем Глушко.

Стоит обратить внимание, что муж Наташи Королевой неосознанно поддержал Шульженко в ее начинаниях, опубликовав пост, в котором призвал своих подписчиков больше заниматься спортом и приводить себя в форму.

Ранее Анастасия Шульженко выложила в Instagram фотографию, на которой она целует Сергея Глушко в щеку. Под снимком девушка разместила сообщения, в котором рассказала, как «отомстила» певице Наташе Королевой.