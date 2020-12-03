Депутат объяснил причины провала программы капремонта в некоторых регионах

Первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Пахомов обвинил власти тех регионов, в которых на счетах фондов капитального ремонта остаются неизрасходованные средства, а также в неумении организовать работу. Депутат считает, если проблема не будет решена в ближайшее время, то региональные власти и муниципалитеты могут лишиться возможности распоряжаться этим средствами.

«Миллиард рублей только в Карелии остался невостребованным. Такая проблема есть, и не только в Карелии, очень большие остатки на счетах фонда капитального ремонта. Говорить о том, что не хватает подрядных организаций для освоения этих денег можно, но жители в чем тут виноваты? Жители платят вовремя, у нас собираемость платежей более 90%. Значит, это проблема местных и региональных властей в подборе нормальных подрядчиков, содержании бизнес-климата в регионе, чтобы подрядчики появлялись», — заявил Сергей Пахомов в эфире медиацентра «Патриот» на тему «ЖКХ в России. Сколько россияне будут платить за коммунальные услуги в 2021 году».

По мнению депутата, программа капитального ремонта, которая запускалась для решения проблемы аварийного жилья, пока себя не оправдывает.