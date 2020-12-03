Стало известно время проведения форума «Армия» в 2021 году 

Следующий Международный военно-технический форум «Армия» пройдет в августе 2021 года. Об этом ФАН стало известно из заявления замминистра обороны РФ, генерала армии Павла Попова на заседании организационного комитета по подготовке мероприятия.

Он призвал «учесть все лучшие наработки прошедшего форума, который собрал около полутора тысяч предприятий и организаций».

Павел Попов также отметил, что, несмотря на непростую эпидемиологическую обстановку, в Россию приехали представители 92 государств, в том числе 18 делегаций высокого уровня. Напомним, форум «Армия-2020» стал единственным международным выставочным оффлайн-мероприятием, проведенным в России в период пандемии.

В выставочном центре «Патриот» было представлено более 28 тысяч образцов продукции военного назначения. Свои национальные экспозиции продемонстрировали Белоруссия, Бразилия, Индия, Казахстан, Пакистан, Южная Осетия. Форум посетило более миллиона человек, а в ходе его мероприятий был подписан 41 госконтракт на общую сумму свыше триллиона рублей.

«На таком же качественном уровне необходимо провести и форум «Армия-2021», — заявил замминистра обороны РФ.

В 2020 году ФАН выступил информационным партнером мероприятия и поддержал научно-деловую программу «Армии». В течение нескольких дней объединенный медиацентр Федерального агентства новостей и Росинформбюро вел прямые трансляции из студии и с мероприятий научно-деловой программы. Совместная редакция опубликовала около 300 новостей и статей, а также 50 видеоматериалов.