Осипов: С 1 января 2021 года введут жесткие санкции за неуплату ЖКУ

Что ждет должников в 2021 году и какие возможности дает мораторий о несвоевременной оплате ЖКУ, рассказал член комитета Государственной думы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Илья Осипов в ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот».

«Мораторий был введен на взыскание неустоек. Нет никакого освобождения от уплаты за коммунальные ресурсы. Его в принципе не может быть. У предприятий есть затраты на ЖКУ, поэтому нужно компенсировать и тепло, и воду вне зависимости от эпидемиологической ситуации», — заявил Илья Осипов.

Член комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству отметил, что у людей могли появиться сложности со своевременной оплатой жилищно-коммунальных услуг.

«Например, те, кто не умеют оплачивать онлайн, не могли дойти до привычного отделения оплаты в связи с ограничительными мерами самоизоляции», — объяснил политик.

Илья Осипов подчеркнул, что в период действия моратория будут отсутствовать штрафные санкции, а также будет приостановлена юридическая процедура взыскания задолженностей.

По словам члена комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству, опираясь на статистические данные разных регионов Российской Федерации, нельзя сказать, что граждане перестали оплачивать коммунальные услуги. Однако если долги не будут покрыты до 1 января, то коммунальщики вправе предъявить квитанцию о задолженности за весь период неоплаты.

В этой связи политический деятель рекомендовал погасить задолженности, чтобы после 1 января не иметь огромных пени за неоплату. По словам Ильи Осипова, «все задолженности будут взыскиваться полным рублем».

Напомним, постановлением Правительства Российской Федерации от 2 апреля 2020 г. № 4241 до 1 января 2021 г. приостановлено взыскание неустойки в случае несвоевременных и/или внесенных не в полном размере платы за жилое помещение, коммунальные услуги и взносов на капитальный ремонт.