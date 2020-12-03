Турецкие школьники вынуждены смотреть видео для взрослых во время уроков

Анкара, 3 декабря. Турецкие школьники жалуются на сексуальных извращенцев, мешающих проведению онлайн-занятий, сообщает издание Hurriyet.

В связи со вспышкой коронавирусной инфекции, которой в стране заражается более 30 тысяч человек за сутки, власти республики решили перевести работу образовательных учреждений в дистанционный формат.

Однако попытка защитить детей от COVID-19, закончилась психологическими потрясениями. В онлайн-классы стали попадать извращенцы, демонстрирующие видео сексуального характера, нецензурно выражающиеся и оскорбляющие учеников.

Преподаватели жалуются, что киберпреступники срывают уроки и мешают усваивать материал. Издание отмечает, что злоумышленники в основном посещали занятия шестиклассников.

Родители и педагоги уже обращались в Президентский центр связи. Однако правительство Турции так и не отреагировало на ситуацию. Учителя боятся, что не смогут преподавать, если проблема с извращенцами не решится.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о банде педофилов, которые распространяли детскую порнографию. Сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать преступников в Стамбуле. Одним из злоумышленников оказался 72-летний инвалид, зараженный коронавирусом.