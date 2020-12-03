В честь легендарного ветерана Великой Отечественной войны сняли фильм

3 декабря участнику Великой Отечественной войны, выдающемуся артиллеристу-разведчику Николаю Матвеевичу Щелконогову, проживающему в городе Владимире, исполнилось 95 лет. С легендарной биографией разведчика можно ознакомиться в документальном фильме «Война и мир разведчика Щелконогова», который был создан специально к юбилею ветерана.

В прошлом году Николай Матвеевич проехал по маршруту своей боевой славы в Германии, посетил захоронения советских солдат и офицеров в Лейпциге и многие другие места, связанные с самыми трагичными страницами в истории XX века. Это путешествие и легло в основу фильма, напоминающего о всех ужасах и зверствах фашизма гитлеровской Германии.

«Война и мир разведчика Щелконогова» был снят при поддержке администрации и Департамента культуры Владимирской области в рамках реализации национального проекта «Культура». В ближайшее время фильм покажут зарубежной аудитории на английском, французском и немецком языках.

Глава Владимира Андрей Шохин лично поздравил ветерана с юбилеем, вручив Николаю Матвеевичу памятные подарки и цветы. Около подъезда, где проживает юбиляр, в честь него устроили праздничный концерт, на котором военные и оркестр организовали для Щелконогова торжественный парад.

«Восхищаюсь вашей духовной силой, мужеством, многочисленными талантами и жизнелюбием. Дорогой Николай Матвеевич, я очень ценю нашу дружбу. С юбилеем вас! Крепкого вам здоровья и счастья в кругу близких и любимых людей», — говорится в поздравлении главы региона.

На фронт Николай Щелконогов ушел 17-летним юношей. Он участвовал в освобождении Белоруссии и Польши, в Восточно-Померанской операции, а также в штурме Берлина. За участие в боях фронтовик был награжден Орденами — Отечественной войны II степени, Красной Звезды и Славы III степени, двумя медалями «За боевые заслуги», медалями — «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над Германией» и многими другими наградами. Свою жизнь он посвятил службе Родине. Николай Матвеевич до сих пор активно занимается общественной работой.