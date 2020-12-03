ФСБ выявила недостачу в 11 млн рублей в соцзащите Воронежа

Воронеж, 3 декабря. Правоохранители выявили в Управлении социальной защиты населения Левобережного района города Воронежа недостачу в 11 млн. рублей. Как стало известно ФАН, собранных следователями доказательств хватило, чтобы дело передали в суд.

Перед судом предстанут бывший заместитель директора учреждения, бывшая начальница отдела и ее заместитель. Следствие выяснило, что с 2017 года по апрель 2020 года мошенники оформляли жилищные субсидии на своих знакомых.

Злоумышленники обманывали людей, говоря, что фиктивно устраивают их на работу. Часть ворованной наличности они отдавали подставным лицам, остальное забирали себе. Но вскоре в казенном учреждении стали замечать, что деньги исчезают, и обратились с заявлением в правоохранительные органы.

Подозреваемые попали в оперативную разработку ФСБ. После проведенных мероприятий силовикам удалось вывести их на чистую воду. В отношении подозреваемых возбудили уголовное дело по статье УК РФ «Мошенничество».

«В ходе следствия обвиняемые признали вину в полном объеме, в содеянном раскаялись. Их вина подтверждается показаниями свидетелей, протоколами обысков и выемок, оперативными материалами УФСБ России по Воронежской области, в связи с чем утверждено обвинительное заключение, и уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу», — рассказал ФАН руководитель следственного отдела по Левобережному району города Воронежа регионального управления СК России Матвей Сладких.

В ходе судебного разбирательства также будет поставлен вопрос о возвращении расхитителями денежных средств в бюджет региона.