Эксперт назвал китайские вакцины самыми дешевыми и доступными

Исполнительный директор сингапурской финансовой компании DBS Group Таймур Байг предоставил аналитический отчет, в котором признал потенциал Китая как главного мирового поставщика вакцин от COVID-19. На заключительном этапе испытаний находятся 5 китайских препаратов; они обещают обладать высокой эффективностью при конкурентоспособной стоимости. Подробнее об этом сообщает издание DKN.

Документ гласит, что измеряемый миллиардами доз мировой спрос на вакцины вместе с неэффективными западными препаратами делают очевидными привлекательность китайской фармацевтической продукции.

К числу основных преимуществ китайских средств от коронавируса, по мнению Байга, относится их низкая цена при массовом производстве и логистической доступности.

«Китайские вакцины с большой вероятностью будут конкурентоспособными по цене. Кроме того, с ними будет проще работать с точки зрения логистики», — сообщил эксперт.

Недавно Китай присоединился к международной программе COVAX, которая подразумевает абсолютный доступ к вакцинам для всех людей вне зависимости от их статуса, состояния и места жительства.

3 декабря правительство Чехии объявило о прекращении разработки препаратов против коронавирусной инфекции. Противником этой работы является экс-министр здравоохранения республики Роман Прымула. Он считает, что специалисты не успеют создать эффективное средство и уступят первенство исследователям из других стран.

Ранее ФАН сообщал о том, что массовая вакцинация от COVID-19 стартует в России со следующей недели по поручению президента РФ Владимира Путина.

В первую Очередь это коснется работников медицинских учреждений и сотрудников образовательных заведений. В ближайшее время количество произведенной вакцины от коронавируса в России составит два миллиона доз.