Топ-5 самых сексуальных актеров современности, исчезнувших с телеэкранов

Популярность — штука молниеносная, она может внезапно обрушиться и поглотить с головой, а может бесцеремонно повернуться спиной и причинить много боли. Но порой сами артисты принимают решение прекратить творческую деятельность на пике славы. ФАН решил вспомнить актеров, после головокружительного успеха по разным причинам ушедших в тень.

Александр Лымарев

Невероятную популярность и любовь юных телезрительниц молодому актеру Александру Лымареву принесла роль в сериале «Солдаты», где он сыграл рядового Михаила Медведева.

Свой съемочный путь он начал с последнего курса Щукинского училища. Лымарев принял участие в нескольких крупных проектах: «Застава Жилина», «Нулевой километр», в список его работ попали и многосерийные фильмы — «Похищение Евы», «Желтый глаз тигра». Также его можно увидеть в военных картинах «Я тебя никогда не забуду» и «Операция Горгона».

Критики всегда отмечали в его работах высокий профессионализм. За роль в драматической ленте «Золотой километр» актер получил «Золотую звезду».

Артисту пророчили долгий и блестящий творческий путь. Но что-то пошло не так. Со временем его востребованность стала спадать на нет. Сейчас он играет в антрепризе, а также увлекается музыкой, компьютерной графикой, фотографией.

Григорий Антипенко

Актер Григорий Антипенко нашел себя в творческой среде не сразу. Он пробовался во многих сферах — медицинской, социальной и даже бухгалтерской. Врачевание казалось ему скучным, забросил он и рекламу, и менеджмент. Решение попробовать себя в роли актера пришло после того, как он некоторое время занимал должность работника сцены. Решение оказалось верным. Окончив Щукинское училище, играл в кино и театре.

Слава, признание и даже награда «Телезвезда-2006» пришли к актеру после исполнения роли президента компании Zimaletto Андрея Жданова в сериале «Не родись красивой». Обольстительного руководителя бренда женской одежды, улыбающегося с телеэкранов, тут же полюбила львиная доля зрителей женского пола.

В 2017 году Антипенко исполняет роль еще в одном многосерийном филе «Торгсин», который также приобретает признание среди телезрителей. Сейчас актер продолжает сниматься в сериалах и играет в театре, озвучивает анимационные ленты, но его популярность уже не так велика.

Филипп Котов

Актер Филипп Котов запомнился многим телезрителям по главной роли в многосерийной ленте на телеканале ТНТ «Зайцев +1», где он сыграл стеснительного студента вместе с юмористом Михаилом Галустяном, которому, по мнению актера Михаила Боярского, вообще не стоит сниматься в кино.

Порой актеры могут столкнуться с проблемой — смену амплуа зритель просто не замечает. Именно это произошло с Филиппом.

В нынешнем году с участием артиста вышла многосерийная мелодрама «Паромщица», но критики не назвали ее выдающейся. На сегодняшний день Котов редко снимается в кино, хотя и продолжает служить в составе труппы в Театре на Таганке.

Алексей Гаврилов (Лемар)

Популярность и узнаваемость к актеру Алексею Гаврилову пришли после выхода на экраны телесериала «Универ», где он сыграл студента журфака, шалопая Григория Рудковского. В роли университетского Гоши зрители ТНТ наблюдали актера в ситкоме «Саша-Таня». Однако от дальнейшего участия в проекте Гаврилов отказался из моральных соображений — его герой вел разгульный образ жизни, тогда как сам исполнитель придерживается ЗОЖ.

В 2016 году Алексей сыграл в картине «Пятая стража. Схватка» роль хироманта. Это была его последняя работа в кино. В его актерской карьере всего 18 проектов, в которой роль Гоши из «Универа» — самая значимая.

В 2017 году артист стал генеральным директором журнала «Русский пионер», в 2018 году выступил в качестве радиоведущего на канале «Серебряный дождь», но проект быстро закрыли.

Самой большой ценностью в жизни актер считает свою семью. В социальных сетях он подписывается фамилией, составленной из первых букв их с супругой имен «Лемар» — Леша и Марина.

Василий Степанов

Судьбу актера Василия Степанова, сыгравшего главную роль в картине режиссера Федора Бондарчука «Обитаемый остров», можно считать действительно трагичной. Не успев насладиться славой и признанием, артисту сразу после съемок в российском блокбастере пришлось пройти серьезный курс терапии от депрессии. Родители даже взяли кредит на лечение сына. Брат актера ответил на слухи о его лечении в психбольнице.

Актер пошел на поправку. Чтобы рассчитаться с долгами, Степанов подрабатывал мойщиком троллейбусов. Затем актеру предложили сняться в сериале, но у него оторвался тромб, и он оказался в больнице.

В 2017 году журналисты писали, что героя бондарчуковской антиутопии постигло очередное несчастье — он выпал из окна третьего этажа. Причем эксперты посчитали, что бывший секс-символ сам был инициатором прыжка.

Василий Степанов ушел с экранов на пике своей карьеры. Он работал над семью ролями, однако их сейчас мало кто о них вспомнит.