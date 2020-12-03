Широков: Управляющие домами компании сейчас ни за что не отвечают

Санкт-Петербург, 3 декабря. Председатель Комитета по предпринимательству в сфере ЖКХ Торгово-промышленной палаты РФ Андрей Широков предложил привязать размер уставного капитала управляющих организаций многоквартирных домов к количеству метров в их управлении. По мнению эксперта, без увеличения размера уставного капитала управляющих компаний до нескольких миллионов рублей невозможно добиться от них качественного управления имуществом многоквартирных домов.

«Нам необходимо пересмотреть роль управляющей организации. Они не могут быть с десятитысячным капиталом. Они должны быть не «живопырками», а серьезными организациями», — заявил Андрей Широков в эфире медиацентра «Патриот» на тему «ЖКХ в России. Сколько россияне будут платить за коммунальные услуги в 2021 году».

Эксперт предлагает наложить на управляющие организации те же требования, что и к строительным компаниям, которые хотят участвовать в долевом строительстве.

«Если мы возьмем 214 закон по участию в долевом строительстве, то там есть такое правило: строишь энное количество квадратных метров жилья по долевке, у тебя уставной капитал должен быть не ниже определенного уровня. Эту схему надо отрабатывать и здесь, чтобы было соответствие количества метров в управлении и размера уставного капитала. 1 млн кв метров в управлении — значит, у тебя уставной капитал должен быть не меньше 15–20 млн рублей. Тогда у нас управляющая организация станет нормальным инструментом в финансовой системе отношений», — считает Андрей Широков.

По словам эксперта, он не раз обращался в Счетную палату РФ с предложениями по новым подходам к управлению многоквартирными домами, но ответа до сих пор не получил.