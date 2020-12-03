Союзные Турции боевики на севере Сирии назначили нового лидера

Идлиб, 3 декабря. Протурецкая группировка «Ахрар аш-Шам» назначила нового лидера. Им стал Муханнад аль-Масри, также известный как «Абу Яхья аль-Хамави». Об этом сообщают информационные ресурсы боевиков.

«Абу Яхья аль-Хамави» сменил на этой должности Джабера Али Пашу. Аль-Масри уже занимал пост лидера «Ахрар аш-Шам» с сентября 2015 года по ноябрь 2016 года. Однако нахождение его во главе вооруженной группировки вызывало много критики среди боевиков, часть из которых переходила в другие формирования.

Кроме назначения нового главы группировки, был распущен Совет шуры «Ахрар аш-Шам», вместо которой сформирован руководящий совет из 6 человек.

Муханнад аль-Масри известен своей экстремистской и террористической деятельностью. В свое время он был осужден и отправлен сирийским правительством в тюрьму Седнайя. Однако в 2011 году вышел на свободу в ходе амнистии, проведенной президентом САР Башаром Асадом.

В начале ноября между Джабером Али Пашой и руководством военного крыла группировки произошел конфликт, поскольку более радикальные боевики хотели назначить на пост главы «Ахрар аш-Шам» Хасана Суфана. В этом их поддерживал лидер «Хайят Тахрир аш-Шам»1 (ХТШ, запрещена в РФ) Абу Мухаммад аль-Джуляни.

Однако «военный переворот» внутри группировки было сорвано вмешательством турецких спецслужб, которые прекратили финансирование «Ахрар аш-Шам» до тех пор, пока не было принято решения о новом главе вооруженного формирования.

1 Организация запрещена на территории РФ.