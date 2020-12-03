LIVE: «Сколько россияне будут платить за коммунальные услуги в 2021 году»

Санкт-Петербург, 3 декабря. В четверг, 3 декабря, ФАН и Медиагруппа «Патриот» провели онлайн-конференцию на тему «ЖКХ в России. Сколько россияне будут платить за коммунальные услуги в 2021 году».

В рамках эфира мы рассказали, какие перемены в сфере ЖКХ произойдут в 2021 году, как повысятся тарифы, изменится ли контроль за качеством оказываемых услуг.

Вместе с экспертами обсудили способы, при помощи которых можно экономить на коммунальных услугах, поговорили о том, готовы ли соответствующие службы к зиме, составили список основных жалоб жителей в данной сфере и нашли способ исправить ситуацию.