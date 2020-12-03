В ЦАР будет построен первый онкологический центр

Президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера 2 декабря провел встречу с техническим менеджером группы компаний UNTEC. В рамках встречи они обсудили возможность строительства онкологического центра в республике.

В ходе встречи с главой Центральноафриканской Республики Фостеном-Арканжем Туадерой представитель международной строительной организации Лоик Архивольти представил проект онкологического центра, который может стать первым медицинским учреждением подобного уровня в стране. Со своей стороны, президент отметил высокую необходимость строительства такого госпиталя для всей республики и высоко оценил работу, проделанную специалистами UNTEC.

В ЦАР система здравоохранения практически никогда не находилась на приемлемом уровне. До недавнего времени все медицинское обслуживание населения республики зависело от гуманитарных поставок медикаментов и оборудования. Ситуация изменилась лишь после прихода к власти Фостен-Арканжа Туадера, который начал реализацию масштабной программы по повышению уровня жизни в стране. Одним из ее этапов является строительство центра по лечению онкологических заболеваний.