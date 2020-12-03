Болкунец указал на шанс Лукашенко спасти Белоруссию от давления Литвы и Польши

Белорусские власти могут разработать новую внешнеполитическую стратегию, которая позволит им быстро и эффективно избавиться от дипломатического давления со стороны Литвы и Польши. К такому выводу пришел известный российско-белорусский политолог Дмитрий Болкунец. В интервью информационному изданию «Украина.ру» он посоветовал Минску специальный план, с помощью которого Белоруссия может пресечь попытки стран Европы вмешиваться во внутренние дела республики.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко раскритиковал руководство Польши и Литвы за дипломатические выпады против Минска. Он заметил, что такая позиция Вильнюса и Варшавы может негативно отразиться на международных отношениях и перечеркнуть множество совместных достижений в сфере политики и финансов.

Дмитрий Болкунец обратил внимание, что у Александра Лукашенко есть шанс, позволяющий спасти Белоруссию от давления со стороны Литвы и Польши. Минску, по его мнению, лишь стоит изменить свою политическую позицию к этим странам и попытаться наладить коммуникацию с их руководством.

По словам политолога, Минску необходимо организовать качественный диалог с Вильнюсом и Варшавой, который позволит выяснить все претензии и решить политические споры. Белоруссия, защищая свои национальные и суверенные интересы, прибегает к резким мерам, которые не пойдут ей на пользу в будущем.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что военный блок НАТО создает у границ страны специальную группировку для захвата западных регионов республики.