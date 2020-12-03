Детский омбудсмен назвала «обычным хулиганством» избиение школьника в селе в Дагестане

Махачкала, 3 декабря. В дагестанском селе Батаюрт группа школьников вымогала у своего сверстника деньги и, получив отказ, избила его. С обстоятельствами инцидента разбираются следователи и Минобрнауки региона, республиканский детский омбудсмен считает поведение школьников обычным хулиганством.

История получила огласку после того, как в Сети были распространены кадры избиения группой школьников своих сверстников. Утверждалось, что такая ситуация сложилась в селе Батаюрт Хасавюртовского района.

Региональный Минобрнауки инициировал собственную проверку. По ее итогам в пресс-службе ведомства сообщили, что инцидент произошел в Батаюртовской средней школе. Виновников поставили на учет в полиции, на их родителей составили протоколы об административном правонарушении, также взыскание получило руководство школы.

«За ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего на родителей составлены протоколы об административном правонарушении; зачинщики групповой драки поставлены на профилактический учет в отделе по делам несовершеннолетних детей; в отношении директора школы, заместителя директора и других ответственных лиц применено дисциплинарное взыскание в виде выговора», – рассказали в министерстве.

После принесенных извинений инцидент был исчерпан, отметили в ведомстве.

«Ребята написали объяснительные и прилюдно извинились перед пострадавшим. По взаимному согласию стороны пришли к примирению», – заявили в пресс-службе Минобра республики.

О том, что конфликт исчерпан, в разговоре с ФАН также рассказала уполномоченный при главе Дагестана по правам ребенка Марина Ежова.

«Обыкновенное хулиганство, конфликт урегулирован», – отметила она.

Однако после появления в сети кадров с избиением мальчика республиканские следственные органы начали процессуальную проверку.

«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан инициирована процессуальная проверка, направленная на выяснение всех обстоятельств указанных событий», – сообщали в пресс-службе ведомства.

Правоохранители намерены дать оценку действиям должностных лиц, ответственных за профилактику правонарушений несовершеннолетних. Как уточнили ФАН в следственном управлении, проверка еще не завершена.