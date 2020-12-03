Калифорнийцев будут штрафовать за курение в собственных домах

Городские власти Сан-Франциско запретили курение табака в жилищах, сославшись на опасения по поводу пассивного курения. В то же время для курильщиков каннабиса сделано исключение, так как личные помещения являются единственным местом его законного употребления. Об этом сообщают ABC News.

Аналогичный запрет действует уже в 63 калифорнийских городах и округах. Его противники справедливо обвиняют власти штата в ущемлении собственных прав в своих же домах, ведь это является прямым нарушением демократических принципов, на которых, якобы, основано американское общество.

После первого нарушения человек будет отправлен на курсы по преодолению никотиновой зависимости, а после рецидивов его каждый раз будет ожидать штраф в тысячу долларов. Нововведение касается жилищ, состоящих из 3 и более блоков.

Под новый закон подпадают сигареты, в том числе электронные, а также парогенераторы. Повторное голосование за инициативу должно пройти на следующей неделе, и в случае ее прохождения и утверждения мэром новый запрет вступит в силу через 30 календарных дней.

В начале текущего года после того, как администрация штата Вирджиния ограничила права на огнестрельное оружие, в столице Ричмонд собрался самый массовый оружейный митинг в современной истории США. На него съехались 22 тысячи владельцев оружия и оружейных активистов из ближайших штатов.

Вопрос права на владение «огнестрелом» в США долгое время является одним из самых болезненных. Вторая поправка к Конституции четко указывает: «Право народа на хранение и ношение оружия не должно ограничиваться». Но эта норма была введена в американскую Конституцию еще в конце XVIII века. Тогда под «оружием» понимались нож, сабля, топор, однозарядный пистолет или мушкет. Маньяк или злоумышленник с помощью них не смог бы причинить большой ущерб. Однако спустя два века огневая мощь стрелковых вооружений выросла многократно, поэтому психопаты и террористы получили возможность расстреливать по 10-20 человек за несколько минут.