Суду Аризоны предъявлены доказательства взлома систем подсчета голосов

Мичиган, 3 декабря. Полковник и эксперт в области кибербезопасности Фил Уолдрон выступил в Законодательном собрании Аризоны с доказательствами фальсификаций, осуществленных демократами в ходе минувших президентских выборов. Он предъявил факты, из которых следует, что системы подсчета голосов Dominion Voting Systems вопреки запретам были подключены к Интернету во время избирательного процесса. Как показывает распечатка трафика, они обменивались пакетами данных с серверами, расположенными на севере Германии. Об этом сообщает The Gateway Pundit.

Некоторое время назад в Dominion Voting Systems утверждали, что их машины во время выборов не были подключены к Сети, и что у них нет серверов в Европе. Теперь же выяснилось, что результаты голосования поддавались изменениям на дистанции.

Of course Dominion voting machines output could be manipulated pic.twitter.com/P1gj6jevdu — Joe Hoft (@joehoft) December 1, 2020

Полковник упомянул факт существования сразу нескольких групп специалистов, исследовавших системы подсчета голосов на уязвимости.

There are many teams looking into Dominion. #lookout pic.twitter.com/c22Cgfv29y — Joe Hoft (@joehoft) December 1, 2020

В минувшую среду Уолдрон заявил о наличии свидетелей процесса доставки заполненных за Джо Байдена бюллетеней из Нью-Йорка в Пенсильванию. Эксперт допустил, что подобное могло произойти и в Висконсине.

Democrats inserted truckloads of Biden ballots into fraudulent 2020 election. ???????????????????? pic.twitter.com/qyTeNDr5MN — Joe Hoft (@joehoft) December 3, 2020

Ранее видеообращение Дональда Трампа по поводу мошенничества на минувших президентских выборах появилось на страницах политика в Twitter и Facebook. В ходе своего монолога президент отметил, что если он и его команда правы насчет массовых фальсификаций в ходе избирательного процесса, то предполагаемый победитель Джо Байден не может стать государственным лидером.

Президент назвал массовое голосование по почте причиной самых масштабных махинаций с голосами избирателей за всю историю Соединенных Штатов. Трамп сделал акцент на том, что наиболее крупные фальсификации имели место в колеблющихся штатах — Пенсильвании, Висконсине, Неваде, Аризоне, Мичигане и в Джорджии. Именно их избиратели определили исход президентских выборов.