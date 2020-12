Суду Аризоны предъявлены доказательства взлома систем подсчета голосов

Мичиган, 3 декабря. Полковник и эксперт в области кибербезопасности Фил Уолдрон выступил в Законодательном собрании Аризоны с доказательствами фальсификаций, осуществленных демократами в ходе минувших президентских выборов. Он предъявил факты, из которых следует, что системы подсчета голосов Dominion Voting Systems вопреки запретам были подключены к Интернету во время избирательного процесса. Как показывает распечатка трафика, они обменивались пакетами данных с серверами, расположенными на севере Германии. Об этом сообщает The Gateway Pundit.

Некоторое время назад в Dominion Voting Systems утверждали, что их машины во время выборов не были подключены к Сети, и что у них нет серверов в Европе. Теперь же выяснилось, что результаты голосования поддавались изменениям на дистанции.

Of course Dominion voting machines output could be manipulated pic.twitter.com/P1gj6jevdu

Полковник упомянул факт существования сразу нескольких групп специалистов, исследовавших системы подсчета голосов на уязвимости.

There are many teams looking into Dominion. #lookout pic.twitter.com/c22Cgfv29y