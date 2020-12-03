Политолог объяснил, почему Украина для Байдена «больше, чем колония»

Итоги американских президентских выборов, вероятнее всего, отразятся на двухсторонних отношениях Украины и США. К такому выводу пришел политтехнолог и философ Дмитрий Выдрин в интервью информационному изданию «Украина.ру». Он обратил внимание, что, если президентом США станет кандидат от Демократической партии Джо Байден, то Вашингтон будет строить несколько иную политику по отношению к Киеву.

Выдрин, в первую очередь, напомнил, что, когда Джо Байден занимал пост вице-президента США, то уделял максимум внимания ситуации на Украине, а также неоднократно посещал Киев. Сейчас же, когда у него есть возможность занять пост президента США, Байден не откажется от своих интересов на эту страну, поскольку она для него уже является «больше, чем колонией».

По словам Выдрина, парадокс Байдена заключается в том, что Украина для него уже фактически стала «загородным домом». Поэтому, заняв пост американского лидера, он может перестроить внешнюю политику страны, уделяя больше внимания отношениям с Киевом. Россия же для Байдена является чем-то «меньшим, чем врагом», что также отразится на государственном курсе США.

«А Россия для него меньше, чем враг. Он всегда мечтал зарабатывать там семейные деньги, а на вражеской территории этого не делают», — отметил Выдрин.

Также эксперт указал на главное отличие политики Дональда Трампа от курса Джо Байдена, заметив, что нынешний президент США уже давно избрал иную геополитическую формулу — «Украина меньше, чем колония, а Россия больше, чем враг».

Ранее старший научный сотрудник лаборатории анализа международных проблем МГИМО Максим Сучков рассказал, как приход к власти в США Джо Байдена отразится на внешнеполитических процессах в мире. Смена американской администрации может подтолкнуть Украину на осуществление различных антироссийских провокаций.