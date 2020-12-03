Хуже некуда: почему российские футбольные клубы провалились в Лиге чемпионов

Качество футбола, демонстрируемое российскими командами, остается очень низким. Об этом в комментарии ФАН заявил спортивный комментатор Владимир Стогниенко.

«Локомотив», «Краснодар» и «Зенит» провели предпоследние матчи группового этапа Лиги чемпионов. По итогам пяти прошедших встреч «Краснодар» в своей группе занял предпоследнее, третье место, благодаря единственной победе над французским «Ренном» со счетом 1:0. Единственная победа в ЛЧ за всю историю существования краснодарского клуба позволила команде выйти в плей-офф Лиги Европы.

Петербургский «Зенит» и московский «Локомотив» выступили в главном клубном европейском турнире куда скромнее. Чемпион России прошлого сезона, проводивший последний матч против еще одного аутсайдера группы — бельгийского «Брюгге», без капитана Артема Дзюбы не смог навязать противнику ни малейшего сопротивления. Таким образом, «Зенит», ставший главным разочарованием европейского сезона, набрал всего одно очко, занял последнее место в группе и безнадежно пролетел даже мимо участия в Лиге Европы. У москвичей ситуация лучше, но не глобально. «Локомотив» еще сохраняет шансы выйти в плей-офф Лиги Европы, но для этого придется серьезно попотеть, приложив максимум усилий. Перед заключительным матчем подопечные Марко Николича занимают последнее место в группе, но сенсационная победа над сильнейшим соперником — мюнхенской «Баварией» — может подарить футболистам «Локомотива» путевку в 1/16 финала европейского турнира. Тем временем на следующей неделе «Зенит» сыграет с лидером своей группы — дортмундской «Боруссией», а «Краснодар» проведет матч с именитым лондонским «Челси». Неизвестно, смогут ли наши команды продемонстрировать лучший футбол в последних матчах ЛЧ и немного реабилитироваться в глазах болельщиков, но уже совершенно очевидно — сезон Еврокубков для нашего футбола получился, мягко говоря, провальным.

Известный футбольный комментатор Владимир Стогниенко в беседе с ФАН заявил о том, что российские клубы в этом году продемонстрировали худшую игру, чем в прошлом, связав это с низким уровнем чемпионата в нашей стране.

«Российские клубы в этом году выступили на международной арене очень плохо. Это говорит о том, что уровень российского чемпионата не растет, а скорее даже падает. В Лиге чемпионов наши команды не выходили из группы уже семь лет. В конце 2013 года «Зенит» этого добился. Пока, к сожалению, падение уровня заметно. Еврокубки это четко показывают. В этом году сыграли еще хуже, чем, например, год назад. Так что, увы, уровень нашего чемпионата по сравнению со среднеевропейским остается достаточно низким. Он не растет», — отметил Стогниенко.

Ранее сообщалось, что УЕФА подготовил три сценария по проведению Евро-2020: в полном масштабе, с ограничением по заполнению трибун и вообще без зрителей, в зависимости от эпидемиологической обстановки с COVID-19 в мире. На данный момент никаких фундаментальных вердиктов УЕФА не выносил. Санкт-Петербург будет готов к любому варианту, но надеется на полноценное проведение с заполненными трибунами.