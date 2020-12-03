Эксперты отрасли образования работают над гибридным форматом обучения

Москва, 3 декабря. В Минпросвещения РФ заявили, что российская система образования сохранит очный формат обучения в российских школах после пандемии, но также учтет все выгоды «дистанционки».

Эксперты рынка образования считают, что будущее обучения в России – это переход к гибридному формату. Об этом заявил директор направления по связям с вузами в Mail.ru Group Сергей Марданов накануне конференции EdCrunch on Demand.

«В сфере образования сейчас разрабатывается много проектов, связанных с инфраструктурой, требуются отдельные решения, которые позволяли бы вести образование в дистанционном режиме, — рассказал Сергей Марданов. — Но все эксперты смотрят дальше: в гибридный формат. Преподаватели даже сейчас присутствуют в классах, откуда ведут трансляции. После пандемии дети вернутся в школы, и ни одного препода не заменят технологические решения».

Он добавил, что сейчас происходит переход от массового обучения к индивидуальному, где у каждого может быть более удобный формат обучения.

С Мардановым согласна и ректор НИТУ «МИСиС» Алевтина Черникова. По ее словам, сейчас эксперты наблюдают массовый запрос на персонификацию образования в университетах, на новые, смешанные, авторские модели обучения.

«Можно сказать, что системы образования разных стран сегодня проходят стресс-тест, в этих условиях очень важно сотрудничество и масштабирование лучших практик», — добавила Черникова.

Эти изменения и плавный переход к гибридному образованию оргкомитет предстоящей конференции EdCrunch-2020 сделает центральной темой обсуждения.

Мероприятие EdCrunch on Demand пройдет с 8 по 10 декабря на специальной интерактивной онлайн-платформе и представит широкий спектр готовых решений для всех участников образовательного процесса. ФАН — информационный партнер образовательной конференции.