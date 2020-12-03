Томские ученые получат от Правительства РФ 180 млн рублей на исследования

Томск, 3 декабря. Томский политехнический университет выиграл два мегагранта Правительства РФ на общую сумму 180 млн рублей. Об этом сообщил вуз.

В Минобрнауки России подвели итоги восьмого конкурса на предоставление мегагрантов, выделяемых для поддержки исследований под руководством известных ученых. Конкурсные научные проекты ТПУ направлены на исследование новых материалов для биологии, медицины и «зеленой» химии.

Работы по одному из мегагрантов возглавит профессор Миланского политехнического университета Джузеппе Реснати. Под его руководством на базе двух университетов – ТПУ и СПбГУ, будет создана сетевая лаборатория химии невалентных взаимодействий.

«В созданной лаборатории мы будем исследовать и создавать катализаторы, сорбенты и ряд новых технологий в области ядерной медицины», – рассказал ФАН доцент ИШХБМТ ТПУ Павел Постников.

Работы по второму мегагранту возглавит профессор университета Авейру (Португалия) Андрей Холкин. Профессор мирового уровня занимается изучением пьезо- и магнитоэлектрических материалов. Предшествующие исследования показали, что такие материалы усиливают регенерацию тканей.

«Наши исследования в области инженерии здоровья направлены на создание новой технологии лечения заболеваний, требующих восстановления нервной и гладкомышечной ткани. Также мы займемся созданием блокаторов опухолей», – поделился научными планами с ФАН директор НИЦ «Физическое материаловедение и композитные материалы» ТПУ Роман Сурменев.

Корреспондент ФАН поинтересовался, почему так важно заниматься наукой совместно с зарубежными учеными.

«В большой науке сегодня невозможно работать в одиночку. У научного коллектива, работающего на хорошем качественном уровне, просто обязаны быть тесные связи с коллегами внутри страны и за ее пределами. Ученые должны обмениваться идеями, данными, совместно использовать инфраструктуру, научное оборудование разных исследовательских центров, вместе готовить молодых ученых», — поделился своим мнением проректор Томского политехнического университета по науке Мехман Юсубов.

Совсем недавно стало известно, что три студентки ТПУ выиграли грант МАГАТЭ, который направлен на поддержку девушек-ученых, занимающихся исследованиями в области ядерной науки и технологий.