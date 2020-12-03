Михаил Терентьев: Международный день инвалидов — не праздник, а инструмент

Председатель Всероссийского общества инвалидов Михаил Терентьев рассказывает о целях и задачах Международного дня инвалидов.

3 декабря отмечается Международный день инвалидов, или Международный день людей с ограниченными возможностями. Мы не говорим, что это праздник. Это день, когда общество, в том числе и государство, обращает внимание на проблемы людей с инвалидностью и вырабатывает дальнейшее направление действий.

В России на протяжении последних лет на пороге этой даты традиционно проходят встречи с представителями общественных организаций инвалидов — и не только на федеральном, но и на региональном, и местном уровнях. Обсуждаются самые актуальные вопросы жизни людей с физической или ментальной инвалидностью.

В некоторых субъектах, конечно, пытаются поздравить, но на самом деле это неправильно — с инвалидностью поздравлять. Правильно говорить о том, какие есть проблемы по социальной интеграции инвалидов и находить пути их решения.

Каждый год в День инвалидов выбирают определенную тему, раскрывающую различные стороны жизни этих людей. В этом году тема дня, принятая по рекомендации ООН, — «На пути к инклюзивному и устойчивому миру после пандемии с учетом потребностей инвалидов».

В условиях ограничений, связанных с пандемией коронавируса, происходит выработка решений, в первую очередь — по вопросам здравоохранения и доступной среды.

Проблемы людей с инвалидностью — прерогатива не только органов социальной защиты или здравоохранения. Они должны решаться по различным сферам жизнедеятельности: и на транспорте, и в архитектурном строительстве, и в культуре, и даже в спорте, где тоже должны быть сняты барьеры. Необходим межведомственный подход, который и практикуется с 2012 года через принятие законодательных актов.

Например, в прошлом году были приняты изменения в надзорное законодательство, которые поменяли существовавшее до 2019 года положение дел, когда за надзорную деятельность в сфере доступной среды отвечали только органы соцзащиты и прокуратура. Сейчас за исполнение законодательства в различных сферах отвечают еще и Роспотребнадзор, и Ространснадзор, и Рособрнадзор.

Итоги этой работы можно рассмотреть на конкретном примере и определить, как реагирует вся эта система, если нарушаются права конкретного человека. Раньше, если я, как депутат, видел нарушение прав, а надзорные органы не реагировали, я ждал, пока человек ко мне обратится. Далее это обращение я направлял в прокуратуру или в профильное министерство.

Сейчас происходит иначе: в случае нарушения прав инвалида уже на следующий день реагирует не только прокуратура — все общество встает на защиту. Да, иногда это приводит к тому, что, не разобравшись, начинают ругать ту или иную сторону. Но мы видим, что общество очень оперативно отзывается на нарушенные права человека с инвалидностью. Именно это важно сейчас отметить — это основа всей работы, которая была сделана за последние годы.

Сложными остаются вопросы занятости инвалидов, особенно на фоне пандемии. Правительственные задачи по трудоустройству 2 млн человек с 2016 по 2020 годы не были исполнены в полном объеме, по факту мы видим, что трудоустроено только 900 тыс.

Недавно вышло поручение президента о том, чтобы правительство до 2025 года решило проблему с жильем для тех инвалидов, кто встал на учет до 2005 года. Почему 2005-й? Потому что до 2005-го это федеральные полномочия, после 2005-го — это региональные полномочия. Но даже те обязательства, которые мы брали до 2005 года, до сих пор не исполнены в полном объеме из-за недостаточного финансирования. Сейчас на это выделяется около 2 млрд рублей в год.

Последние годы мы последовательно отстаиваем позицию по обеспечению инвалидов средствами технической реабилитации в полном объеме. Финансирование обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации увеличится в 2020-2022 годах на 14,5% — до 35,5 млрд рублей в год. В настоящее время оно составляет 31 млрд рублей в год. Такие объемы финансирования мы постоянно отстаиваем при рассмотрении бюджета.

Несмотря на ряд проблем, связанных с качеством изделий, идет движение в этом направлении. Правительство подготовило законодательную инициативу по вводу нового механизма — обеспечения электронными сертификатами граждан с ограничениями по здоровью с конца 2021 года.

Мы видим, что правительство больше работает по внедрению информационных технологий для взаимодействия с учреждениями здравоохранения при определении и назначении инвалидности и при определении мер реабилитации. Позитив состоит в том, что средства реабилитации находятся в поле зрения правительства.

К началу 2019 года доля инвалидов составила 8,1% от общего населения России, 5,6% от этого количества — дети-инвалиды.

3 декабря стоит считать одним из социальных инструментов для привлечения общественного внимания к нуждам.