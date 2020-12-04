Катар купил 10% акций единственной фондовой биржи Турции

Ежедневный прирост зараженных COVID-19 в Турции перешел отметку в 60 000 человек, Катар купил 10% акций Стамбульской фондовой биржи, Анкару хотят лишить права вето в НАТО, два миллиона турецких граждан потеряли работу во время пандемии. Редакция Telegram-канала «Стамбульский волк» рассказывает о главных событиях недели в Турецкой Республике.

Ситуация с COVID-19

Председатель Турецкой медицинской ассоциации (ТТВ) Шебнем Корур Финджанджи заявила, что реальное число ежедневных случаев заражения коронавирусом в стране составляет около 60 000. Она считает, что власти занижают реальную цифру, чтобы скрыть свой провал.

«Вместо того чтобы брать под контроль пандемию, они пытаются управлять восприятием граждан. Стране не удалось справиться со вспышкой коронавируса», — заявила Финджанджи.

Количество официально подтвержденных смертей от COVID-19 в Турции продолжает неуклонно расти. В среду, 2 декабря, власти завили о 31 923 новых случаях заражения и 193 летальных исходах.

TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı:



???? "Test pozitif oranına ve açıklanan test sayısına bakarsak gerçek vaka sayısı 60 bin civarında; yani açıklananın 2 katı."

???? "Türkiye salgınla baş edememiştir. Salgın yönetimi değil, algı yönetimi vardır."#TTBHaklı pic.twitter.com/qIrBqSDOER — TürkTabipleriBirliği (@ttborgtr) December 1, 2020

8 лет тюрьмы за оскорбление Эрдогана

80-летней турецкой актрисе Нилюфер Айдан грозит более восьми лет тюрьмы по обвинению в оскорблении президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Согласно обвинительному заключению, ее сообщения в социальных сетях за 2016, 2017 и 2018 годы содержат оскорбления в адрес главы государства. Первое слушание состоялось в Стамбуле 1 декабря.

Тысячи граждан Турции находятся под следствием и многим из них грозит тюремное заключение за якобы оскорбления президента. Большинство случаев связаны с публикациями в социальных сетях оппонентов турецкого лидера. Полиция и судебные органы расценивают даже самую незначительную критику Эрдогана или его правительства как оскорбление, что по законам страны является уголовным преступлением.

Nilüfer Aydan'ın "Zincirleme şekilde Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan yargılandığı davaya başlandıhttps://t.co/aLcDS2Mwjq pic.twitter.com/hu2hqNwT2E — T24 (@t24comtr) December 1, 2020

Между тем, Эрдоган в этот же день вновь призвал крупные социальные сети назначить своих представителей в Турции. В начале ноября Анкара наложила штрафы в размере 1,2 миллиона долларов на Facebook, Twitter и YouTube за несоблюдение нового закона о социальных сетях.

Домашнее насилие в Турции

Согласно докладу, опубликованному платформой «Остановим убийства женщин», в ноябре 29 женщин в Турции стали жертвами домашнего насилия со смертельным исходом. Основные причины убийств: требования о разводе, нежелание вступить в романтические отношения или помириться с бывшим партнером, а также отказ от предложения руки и сердца. Мотивы 15 преступлений остаются неизвестными.

Авторы доклада утверждают, что неспособность властей определить причины 15 убийств — результат растущего насилия в отношении женщин и того, что эта проблема скрывается от общественного внимания.

Операция против ИГ в Анкаре

В среду турецкая полиция задержала 18 иракцев, подозреваемых в причастности к террористической организации «Исламское государство»1 (запрещена в России), пишут местные СМИ. Операция была проведена сотрудниками контртеррористического и разведывательного подразделений Департамента полиции Анкары.

Başkentte DEAŞ operasyonu: 18 gözaltı



Ankara polisinin düzenlediği operasyonda, DEAŞ terör örgütü ve çatışma bölgeleriyle irtibatları belirlenen Irak uyruklu 18 kişi gözaltına alındı.#Ankara #deaş #Irak #Terrorist pic.twitter.com/jlkdogT42D — BASINTÜRK (@basinturkBT) December 2, 2020

Правоохранительные органы изначально планировали задержание 20 человек, однако двух подозреваемым обнаружить не удалось. Арестованных доставили в полицейский участок Анкары для допроса.

Право вето Турции в НАТО

Министры иностранных дел Германии и Франции, Хайко Маас и Жан-Ив Ле Дриан, во вторник, 1 декабря, поддержали разработанный экспертами план развития НАТО, который включает ограничение права вето государств-членов. В Турции считают, что новая стратегия разработана для ограничения прав Анкары в рамках альянса. Турецкое издание Haber7 назвало эту инициативу «предательским планом против Турции».

«Сегодня министры иностранных дел Североатлантического альянса собрались, чтобы изучить и обсудить доклад, представленный группой экспертов, уполномоченной на последнем саммите НАТО в Лондоне. Целью этого процесса размышлений было усиление политического измерения Альянса путем предоставления рекомендаций по укреплению единства, солидарности и сплоченности союзников», — говорится в совместном заявлении министров иностранных дел Германии и Франции.

NATO'da Türkiye'ye karşı hain plan! Almanya ve Fransa bir oldu... https://t.co/Bsn0RvmjLe pic.twitter.com/qgRzjx21Gm — Haber 7 (@Haber7) November 27, 2020

Кризис свободы прессы

Кризис свободы прессы в Турции усугубляется на фоне отсутствия независимости регулирующих институтов, поскольку публичная критика чувствительных для правительства тем, влечет за собой уголовные обвинения. Об этом говорится в докладе Международного института прессы (IPI), опубликованном 30 ноября. Он был подготовлен 11 международными правозащитными группами, которые участвовали в совместной миссии в Турцию с 6 по 9 октября. Эксперты провели в стране встречи с представителями СМИ, гражданского общества, судебных и регулирующих органов, членами парламента и дипломатических миссий.

В период с марта по август IPI зафиксировал 13 инцидентов, когда журналисты были задержаны или столкнулись с систематическими нарушениями своих прав при освещении случаев коронавируса в стране.

Дефицит торгового баланса Турции растет

По данным Министерства торговли, дефицит внешней торговли Турции вырос на шокирующие 155% с ноября 2019 года. В то время как экспорт сократился всего на 0,95%, достигнув 16,88 млрд долларов, а импорт вырос на 16,07% до 21,16 млрд долларов.

Наибольший объем турецкого экспорта в ноябре пришелся на Германию, закупившей товаров на 1,51 млрд долларов, за ней идут Англия — 1,09 млрд долларов и Ирак — 952 млн долларов. ФРГ на первом месте и по импорту — 2,35 млрд долларов, за ней следуют Китай с 2,23 млрд долларов и Россия с 1,75 млрд долларов.

Катар купил акции фондовой биржи Турции

Фонд национального благосостояния Турции (TWF) объявил о продаже 10% акций турецкой фондовой биржи Borsa Istanbul за 200 миллионов долларов. Решение было принято в рамках соглашения, подписанного Дохой и Анкарой 26 ноября на встрече в столице Турции, где Эрдоган и эмир Катара Тамим Хамад аль-Тани выступили сопредседателями. Оппозиция раскритиковала турецкого лидера за то, что все проходило за закрытыми дверями.

LIVE — Erdoğan: (Regarding Qatari investment body's acquisition of 10% share in Borsa Istanbul): Qatar has invested in Turkey, like they do in European countries. Qatar ranks 17th among countries investing in Turkey while Netherlands ranks first, US ranks second and UK third pic.twitter.com/nZn3W92K6a — DAILY SABAH (@DailySabah) November 30, 2020

Глава основной оппозиционной Республиканской народной партии (РНП) Кемаль Кылычдароглу раскритиковал правительство за подписание нескольких новых инвестиционных соглашений с Катаром.

«Все продается. Если завтра они скажут, что продали весь президентский дворец катарцам, это не должно никого не удивить», — сказал Кылычдароглу.

Katar'ın, Borsa İstanbul'dan hisse almasına tepki gösteren Kılıçdaroğlu: "Her şey satılıyor, yarın öbür gün Saray'ın yarısını sattık Katarlılara derse kimse şaşırmasın."https://t.co/bNi3AbCRLb pic.twitter.com/A0aSLX07Bh — Odatv (@odatv) November 27, 2020

Армию Турции продали Катару?

Депутат Республиканской народной партии (РНП) Али Махир Башарыр 28 ноября раскритиковал контракт, подписанный в прошлом году с производителем военной техники, совместным турецко-катарским предприятием, на массовое производство танка Altay.

«Мы находимся на том этапе, когда армия государства продается Катару, впервые в истории страны», — сказал Башарыр в эфите одного из турецких телеканалов.

Власти Турции начали расследование в отношении депутата.

????CHP'li vekilden, TSK hakkında skandal ifadeler: "Ordu satıldı"



????CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır, katıldığı bir televizyon programında, başarıdan başarıya koşan TSK için "Devletin ordusu Katar'a satılmıştır" ifadelerini kullandı.

????Başarır'a sosyal medyada tepki yağdı pic.twitter.com/e2UTbXDm7m — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) November 28, 2020

Безработица и пандемия

Более 350 000 предприятий закрылись во время пандемии в Турции, сообщил эксперт по труду от Республиканской народной партии (РНП) Вели Агбаба. В результате около двух миллионов рабочих и их семей остались без заработка.

Между тем, согласно данным Конфедерации профсоюзов Турции (Türk-İş), ежемесячные расходы на жизнь одинокого человека составляют 3073 лиры, что почти на 50% больше минимальной заработной платы в стране.

Турецкие военные убили курдского подростка

В понедельник турецкие военные открыли огонь по трем жителям сельской местности в провинции Хаккари. В результате стрельбы скончался 16-летний курдский юноша Озджан Эрбаш. Губернатор провинции заявил, что подросток получил смертельную рану от «предупредительного выстрела» военных, которые приняли мужчин за контрабандистов, пытавшихся пересечь границу.

«Еще один курдский юноша, очередное хладнокровное убийство. 16-летний Озджан Эрбаш был убит военными в районе Дереджик в Хаккари», — написал Деде в Twitter.

Yine bir Kürt genci, yine vicdansızca bir infaz. 18 yaşındaki Özcan Erbaş bugün 15.00 civarlarında Hakkari'nin Derecik ilçesinin Birox köyünde asker kurşunu ile katledildi. Biliyoruz yine cezasızlık zırhı ile korunmaya çalışılacak. Ama biz yüzyılda geçse hasabını soracağız... pic.twitter.com/1P01zJH9hU — Dr. Sait Dede (@DrSaitDede) November 30, 2020

По словам губернатора, юноше после ранения несколько часов не оказывали первую медицинскую помощь.

Беженцы, бездомные и зима в Стамбуле

Беженцам и бездомным в Стамбуле предстоит суровая зима на фоне пандемии COVID-19. На видео, опубликованном в социальных сетях, видно, как десятки людей спят на улице в холодную погоду.

İstanbul’da sokağa çıkma yasağı ile birlikte evsiz kalan vatandaşlar görüntülendi | Türkiye genelinde yarın (29 Kasım Pazar) saat 10.00'a kadar sürecek sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle onlarca evsiz insanın alt geçitlerde uyumaya çalıştığı görüntüler yayınlandı. pic.twitter.com/adUlg3IrqC — Yaşar Usta (@yasarustaportal) November 28, 2020

«Десятки бездомных людей пытаются провести ночь в подземных переходах во время комендантского часа, который был введен в Турции», — пишет автор, опубликовавший видео в Twitter.

1 Организация запрещена на территории РФ.