Катар купил 10% акций единственной фондовой биржи Турции

Ежедневный прирост зараженных COVID-19 в Турции перешел отметку в 60 000 человек, Катар купил 10% акций Стамбульской фондовой биржи, Анкару хотят лишить права вето в НАТО, два миллиона турецких граждан потеряли работу во время пандемии. Редакция Telegram-канала «Стамбульский волк» рассказывает о главных событиях недели в Турецкой Республике.

Председатель Турецкой медицинской ассоциации (ТТВ) Шебнем Корур Финджанджи заявила, что реальное число ежедневных случаев заражения коронавирусом в стране составляет около 60 000. Она считает, что власти занижают реальную цифру, чтобы скрыть свой провал.

Количество официально подтвержденных смертей от COVID-19 в Турции продолжает неуклонно расти. В среду, 2 декабря, власти завили о 31 923 новых случаях заражения и 193 летальных исходах.

80-летней турецкой актрисе Нилюфер Айдан грозит более восьми лет тюрьмы по обвинению в оскорблении президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Согласно обвинительному заключению, ее сообщения в социальных сетях за 2016, 2017 и 2018 годы содержат оскорбления в адрес главы государства. Первое слушание состоялось в Стамбуле 1 декабря.

Тысячи граждан Турции находятся под следствием и многим из них грозит тюремное заключение за якобы оскорбления президента. Большинство случаев связаны с публикациями в социальных сетях оппонентов турецкого лидера. Полиция и судебные органы расценивают даже самую незначительную критику Эрдогана или его правительства как оскорбление, что по законам страны является уголовным преступлением.

Между тем, Эрдоган в этот же день вновь призвал крупные социальные сети назначить своих представителей в Турции. В начале ноября Анкара наложила штрафы в размере 1,2 миллиона долларов на Facebook, Twitter и YouTube за несоблюдение нового закона о социальных сетях.

Согласно докладу, опубликованному платформой «Остановим убийства женщин», в ноябре 29 женщин в Турции стали жертвами домашнего насилия со смертельным исходом. Основные причины убийств: требования о разводе, нежелание вступить в романтические отношения или помириться с бывшим партнером, а также отказ от предложения руки и сердца. Мотивы 15 преступлений остаются неизвестными.

Авторы доклада утверждают, что неспособность властей определить причины 15 убийств — результат растущего насилия в отношении женщин и того, что эта проблема скрывается от общественного внимания.

В среду турецкая полиция задержала 18 иракцев, подозреваемых в причастности к террористической организации «Исламское государство»1 (запрещена в России), пишут местные СМИ. Операция была проведена сотрудниками контртеррористического и разведывательного подразделений Департамента полиции Анкары.

Правоохранительные органы изначально планировали задержание 20 человек, однако двух подозреваемым обнаружить не удалось. Арестованных доставили в полицейский участок Анкары для допроса.

Министры иностранных дел Германии и Франции, Хайко Маас и Жан-Ив Ле Дриан, во вторник, 1 декабря, поддержали разработанный экспертами план развития НАТО, который включает ограничение права вето государств-членов. В Турции считают, что новая стратегия разработана для ограничения прав Анкары в рамках альянса. Турецкое издание Haber7 назвало эту инициативу «предательским планом против Турции».

Кризис свободы прессы в Турции усугубляется на фоне отсутствия независимости регулирующих институтов, поскольку публичная критика чувствительных для правительства тем, влечет за собой уголовные обвинения. Об этом говорится в докладе Международного института прессы (IPI), опубликованном 30 ноября. Он был подготовлен 11 международными правозащитными группами, которые участвовали в совместной миссии в Турцию с 6 по 9 октября. Эксперты провели в стране встречи с представителями СМИ, гражданского общества, судебных и регулирующих органов, членами парламента и дипломатических миссий.

В период с марта по август IPI зафиксировал 13 инцидентов, когда журналисты были задержаны или столкнулись с систематическими нарушениями своих прав при освещении случаев коронавируса в стране.

По данным Министерства торговли, дефицит внешней торговли Турции вырос на шокирующие 155% с ноября 2019 года. В то время как экспорт сократился всего на 0,95%, достигнув 16,88 млрд долларов, а импорт вырос на 16,07% до 21,16 млрд долларов.

Наибольший объем турецкого экспорта в ноябре пришелся на Германию, закупившей товаров на 1,51 млрд долларов, за ней идут Англия — 1,09 млрд долларов и Ирак — 952 млн долларов. ФРГ на первом месте и по импорту — 2,35 млрд долларов, за ней следуют Китай с 2,23 млрд долларов и Россия с 1,75 млрд долларов.

Фонд национального благосостояния Турции (TWF) объявил о продаже 10% акций турецкой фондовой биржи Borsa Istanbul за 200 миллионов долларов. Решение было принято в рамках соглашения, подписанного Дохой и Анкарой 26 ноября на встрече в столице Турции, где Эрдоган и эмир Катара Тамим Хамад аль-Тани выступили сопредседателями. Оппозиция раскритиковала турецкого лидера за то, что все проходило за закрытыми дверями.

LIVE — Erdoğan: (Regarding Qatari investment body's acquisition of 10% share in Borsa Istanbul): Qatar has invested in Turkey, like they do in European countries. Qatar ranks 17th among countries investing in Turkey while Netherlands ranks first, US ranks second and UK third pic.twitter.com/nZn3W92K6a